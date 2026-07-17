Ramal Silvestre, do Bonde de Santa Teresa, passou por revitalização e reabriu para o público Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Confira os horários do ramal Silvestre dos Bondes de Santa Teresa
Após revitalização, trecho terá quatro viagens por dia
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