Ramal Silvestre, do Bonde de Santa Teresa, passou por revitalização e reabriu para o público - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Ramal Silvestre, do Bonde de Santa Teresa, passou por revitalização e reabriu para o público Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 17/07/2026 17:18

fotogaleria Rio - Moradores e turistas já podem se programar para embarcar no ramal Silvestre do bonde de Santa Teresa, região central. Em dias úteis, os trens vão sair da estação Carioca quatro vezes ao dia: às 10h, 11h, 14h e 15h. A estimativa é de que mais de 40 mil pessoas sejam beneficiadas com a revitalização do sistema de transporte do bairro.

A definição da grade horária ocorre após a conclusão das obras de revitalização do trecho, executadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram) e da Central Logística. Com o fim dos testes operacionais e de demanda, moradores e turistas já podem se programar para utilizar o ramal, um dos principais atrativos turísticos de Santa Teresa.

Com aproximadamente 5,84 km, o trajeto recebeu cerca de 667 toneladas de novos trilhos, 27,8 mil m² de pavimentação, implantação de sistema de drenagem pluvial e quase 6 km de rede aérea requalificada, elevando os padrões de segurança e confiabilidade da operação.

Em junho, o ramal voltou a circular por Santa Teresa após passar mais de 20 anos desativado. O trecho, que liga a Rua Almirante Alexandrino ao ponto final do bondinho, tem percurso estimado de 30 minutos.