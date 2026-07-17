Cães e gatos podem ser vacinados e microchipados gratuitamente durante a campanha no Planetário do Rio - Érica Martin

Cães e gatos podem ser vacinados e microchipados gratuitamente durante a campanha no Planetário do RioÉrica Martin

Publicado 17/07/2026 13:53

Rio - O Planetário do Rio, na Gávea, Zona Sul, recebe uma série de ações voltadas ao bem-estar animal. A partir desta sexta-feira (17) e nas próximas duas, nos dias 24 e 31 de julho, das 10h às 14h, palestras, atividades educativas, campanha de adoção, microchipagem e vacinação para cães e gatos acontecem de forma gratuita no local.

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“Em parceria com o Planeta do Rio, nós estamos trazendo o programa Animal Cidadão e a educação animal para essas crianças, para que cresçam e entendam o que é o bem-estar animal, que abandono é crime, que maltratar animais é crime. É uma forma de conscientizar hoje, para que no amanhã a gente não veja essas atrocidades, esses crimes que cometem com tantos animais diariamente”, afirma a secretária municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA), Jeniffer Coelho Ramos ao DIA.

A economista Ana Flávia Braga, de 55 anos, foi até o planetário para vacinar a cachorrinha, Calu Café, e aproveitou para realizar a microchipagem.



“A vacina é importante para a saúde do animal e para a nossa também, porque a raiva é transmissível. E a microchipagem é uma segurança, para caso a gente perca o cachorro e, de alguma forma, podemos saber onde encontrar ele”, diz.



Embora não tenha animais de estimação, o astrônomo Alexandre Cherman, de 53 anos, passou recentemente por um episódio que o fez refletir sobre a importância da vacinação de cães e gatos.



“Eu estava correndo e fui mordido por um cachorro. Como eu não tinha informação sobre a vacinação do animal, tive que me vacinar e são quatro doses de antirrábica. É uma preocupação a mais. Para os tutores, é muito importante manter a vacinação dos animais de estimação em dia”, ressalta.



As ações no Planetário do Rio fazem parte da campanha Julho Dourado, de conscientização sobre a saúde animal e a prevenção de zoonoses. Para microchipagem e vacinação contra a raiva, serão distribuídas senhas de acordo com a ordem de chegada.



Para a microchipagem, são coletados os dados dos tutores e dos animais. As informações ficam registradas na plataforma Sisbicho junto ao número do chip inserido no pet. A aplicação do chip é rápida e indolor para os bichinhos.



“No município do Rio de Janeiro, hoje são 265 mil animais já são microchipados. A microchipagem faz o controle populacional dos animais por região. Inclusive, também serve para combater o abandono. Caso o animal microchipado seja abandonado ou fuja e venha parar em uma das nossas unidades, passando o leitor, a gente acessa a plataforma do Sisbicho e consegue encontrar o tutor”, explica Jeniffer Coelho Ramos.



Além dos serviços de vacinação e microchipagem, a SMPDA também leva uma feira de adoção de cães e gatos abrigados na Fazenda Modelo ao Planetário do Rio. Atualmente, a prefeitura abriga mais de 1.500 animais. Os chamados para resgates aumentaram em 30% em relação ao ano passado.



A artesã e cantora Amanda Gomes, de 35 anos, ficou tentada a levar um gatinho para casa.



“Tenho um cachorro e tinha uma gatinha, que há pouco faleceu. Mas eu sempre gostei de animais. Pensei em adotar um outro gatinho, mas vamos ver. Eu tenho filho pequeno, ele gosta muito de animal e ele é muito carinhoso também. Minha gatinha adorava ele. Quem sabe, né”, conta.



O Planetário do Rio fica localizado na Rua Vice-Governador Rúbens Berardo, 100, na Gávea, Zona Sul do Rio.

*Colaboração: Érica Martin