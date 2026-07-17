Motoristas elogiam praticidade do novo sistema Rio Rotativo Digital - Érica Martin / Agência O DIA

Motoristas elogiam praticidade do novo sistema Rio Rotativo DigitalÉrica Martin / Agência O DIA

Publicado 17/07/2026 11:51

Rio - Começou nesta sexta-feira (17) a implantação do Rio Rotativo Digital , novo sistema de estacionamento rotativo da cidade. Segundo a Prefeitura do Rio, a execução será gradual. A iniciativa, que estreou em sete bolsões no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul, substitui os tradicionais talões de papel por um modelo com pagamento via aplicativo, fiscalização eletrônica e gestão em tempo real das vagas.

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Para o empresário Rafael Machado, de 41 anos, o novo sistema digital é bem mais prático que os talões físicos.



“É muito bom, porque é prático. É um aplicativo que fica no celular e não tem que ficar esperando a pessoa que vende talãozinho. Às vezes, você chega num estacionamento, a pessoa está ocupada atendendo outro carro, ou não está ali no momento, e você fica sem o talão. Nesse momento, pode acabar tomando uma multa”, afirma ao DIA.



Na opinião do engenheiro Flávio Borba, de 55 anos, o sistema é fácil e intuitivo de mexer. Para usar o novo Rio Rotativo Digital, o usuário precisa baixar o aplicativo Jaé, o mesmo usado no sistema de bilhetagem dos ônibus municipais, BRT, VLT, vans, "cabritinhos" e Metrô.



“É uma ótima ideia. Além de ser prático, é rápido também. É fácil de cadastrar, de pagar. Fica mais claro o estacionamento aqui na Lagoa”, conta.



O cientista político Bruno Marcondes, de 27 anos, ressaltou a importância do novo sistema de cobrança de estacionamentos e falou sobre como a medida pode ajudar a coibir a atuação de flanelinhas que cobram preços exorbitantes.



“É essencial para a cidade ter esse sistema. A gente está em 2026, tem que ter um sistema moderno, mais eficiente e mais parecido com outras cidades do país. São Paulo, Porto Alegre e cidades do interior já têm esse sistema há muitos anos, e deixaram de ter os flanelinhas cobrando e extorquindo os moradores. O ideal agora é a Prefeitura focar esforços em coibir esses flanelinhas agora que a gente não precisa mais deles cobrando”, diz.



Apesar do uso intuitivo, agentes da prefeitura estiveram nos novos pontos do Rio Rotativo Digital para auxiliar os motoristas no primeiro dia de implantação do sistema. Identificados com camisetas amarelas, com o logo do projeto, eles não aceitam pagamentos do estacionamento.



Como funciona e como usar



Nas vagas sinalizadas pelo Rio Rotativo Digital, nesta fase apenas em sete bolsões no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, o motorista deverá fazer o pagamento exclusivamente pelo aplicativo Jaé.



A tarifa permanece em R$ 2 para até duas horas de permanência, sem reajuste. O tempo poderá ser renovado até o limite máximo de seis horas.



Na plataforma, será preciso selecionar a opção Rio Rotativo, confirmar o endereço identificado pelo GPS, informar a placa do veículo e escolher o período de permanência. O pagamento será feito com créditos na carteira digital do aplicativo, abastecida por Pix ou cartão de crédito.



Os sete primeiros bolsões ficam localizados ao longo das avenidas Borges de Medeiros e Epitácio Pessoa, nas proximidades do Clube Caiçaras, Parque das Taboas, Parque dos Patins, Clube Piraquê e Parque do Cantagalo. Ao todo, serão disponibilizadas 667 vagas, incluindo espaços reservados para motocicletas, idosos e pessoas com deficiência (PCDs). O funcionamento será diário, das 7h às 23h.



A prefeitura informou que a implantação ocorrerá à medida que a nova sinalização for instalada nas vias. Durante o período de transição, os motoristas serão orientados sobre o funcionamento do sistema e não serão autuados exclusivamente por descumprimento das novas regras do Rio Rotativo Digital.



Guardadores cadastrados serão incluídos no sistema



Os guardadores de veículos cadastrados passarão por treinamento e auxiliarão o município na coleta de informações sobre a ocupação das vagas por meio da plataforma tecnológica do sistema. A aplicação de multas, no entanto, continuará sendo responsabilidade exclusiva da autoridade de trânsito.



As associações credenciadas serão responsáveis pela indicação dos guardadores habilitados para atuar na plataforma, além de garantir uniforme e telefone celular para o desempenho das atividades.



*Colaboração: Érica Martin