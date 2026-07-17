Ainda segundo a empresa, o incidente causou um prejuízo de aproximadamente R$ 38 mil para substituição do para-brisa. O trem ficou fora de circulação durante todo o dia para a realização dos reparos.
"A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência, e o caso está sendo investigado. A Trens RJ lamentou o ocorrido e reforçou seu compromisso com a segurança de colaboradores e passageiros", disse a concessionária em nota.
De acordo com a PM, não houve acionamento do 3° BPM (Méier) para o fato relatado. No entanto, ao tomarem conhecimento, reforçaram o policiamento no entorno da estação. Os responsáveis pela ação criminosa fugiram antes da chegada dos policiais.
Já a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 24ª DP (Piedade) e será encaminhado à 23ª DP (Méier), que dará continuidade as investigações. Agentes realizam diligências para apurar os fatos.
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