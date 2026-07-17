Composição do ramal Belford Roxo teve a cabine atingida - Divulgação/Trens RJ

Composição do ramal Belford Roxo teve a cabine atingida Divulgação/Trens RJ

Publicado 17/07/2026 07:25

Rio - Um trem do ramal de Belford Roxo foi atacado a pedradas nas proximidades da estação de Pilares, na Zona Norte, na tarde desta quinta-feira (16). A ação danificou a cabine do maquinista.



De acordo com a concessionária Trens RJ, o transporte estava em circulação com passageiros, mas ninguém ficou ferido. O caso aconteceu por volta das 16h.





Ainda segundo a empresa, o incidente causou um prejuízo de aproximadamente R$ 38 mil para substituição do para-brisa. O trem ficou fora de circulação durante todo o dia para a realização dos reparos.



"A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência, e o caso está sendo investigado. A Trens RJ lamentou o ocorrido e reforçou seu compromisso com a segurança de colaboradores e passageiros", disse a concessionária em nota. LEIA MAIS: Bezerro invade estação de trem e assusta passageiros Ainda segundo a empresa, o incidente causou um prejuízo de aproximadamente R$ 38 mil para substituição do para-brisa. O trem ficou fora de circulação durante todo o dia para a realização dos reparos."A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência, e o caso está sendo investigado. A Trens RJ lamentou o ocorrido e reforçou seu compromisso com a segurança de colaboradores e passageiros", disse a concessionária em nota.

De acordo com a PM, não houve acionamento do 3° BPM (Méier) para o fato relatado. No entanto, ao tomarem conhecimento, reforçaram o policiamento no entorno da estação. Os responsáveis pela ação criminosa fugiram antes da chegada dos policiais.

Já a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 24ª DP (Piedade) e será encaminhado à 23ª DP (Méier), que dará continuidade as investigações. Agentes realizam diligências para apurar os fatos.