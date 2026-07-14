Novo sistema de estacionamento rotativo será implementado a partir de sexta-feira (17) - Reginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Novo sistema de estacionamento rotativo será implementado a partir de sexta-feira (17)Reginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Publicado 14/07/2026 10:49

Rio - A Prefeitura do Rio começa a implantar, na sexta-feira (17), o projeto-piloto do Rio Rotativo Digital, novo sistema de estacionamento rotativo da cidade . O novo sistema foi regulamentado por decreto publicado nesta terça-feira no Diário Oficial do Município. A iniciativa estreia em sete bolsões no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas e substitui os tradicionais talões de papel por um modelo com pagamento via aplicativo, fiscalização eletrônica e gestão em tempo real das vagas.

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A implantação será gradual e, segundo a prefeitura, busca oferecer mais praticidade aos motoristas, aumentar a transparência na cobrança e combater irregularidades no uso das vagas públicas.



A tarifa permanece em R$ 2 para até duas horas de permanência, sem reajuste. O tempo poderá ser renovado até o limite máximo de seis horas.



Para utilizar o serviço, o motorista deverá estacionar em uma vaga sinalizada e acessar o aplicativo Jaé. Na plataforma, será preciso selecionar a opção Rio Rotativo, confirmar o endereço identificado pelo GPS, informar a placa do veículo e escolher o período de permanência. O pagamento será feito com créditos na carteira digital do aplicativo, abastecida por Pix ou cartão de crédito.



Nesta primeira etapa, o projeto contemplará sete bolsões localizados ao longo das avenidas Borges de Medeiros e Epitácio Pessoa, nas proximidades do Clube Caiçaras, Parque das Taboas, Parque dos Patins, Clube Piraquê e Parque do Cantagalo. Ao todo, serão disponibilizadas 667 vagas, incluindo espaços reservados para motocicletas, idosos e pessoas com deficiência (PCDs). O funcionamento será diário, das 7h às 23h.



A prefeitura informou que a implantação ocorrerá à medida que a nova sinalização for instalada nas vias. Durante o período de transição, os motoristas serão orientados sobre o funcionamento do sistema e não serão autuados exclusivamente por descumprimento das novas regras do Rio Rotativo Digital.



O decreto também prevê mudanças na atuação dos guardadores de veículos cadastrados. Eles passarão por treinamento e auxiliarão o município na coleta de informações sobre a ocupação das vagas por meio da plataforma tecnológica do sistema. A aplicação de multas, no entanto, continuará sendo responsabilidade exclusiva da autoridade de trânsito.



As associações credenciadas serão responsáveis pela indicação dos guardadores habilitados para atuar na plataforma, além de garantir uniforme e telefone celular para o desempenho das atividades. A implantação será gradual e, segundo a prefeitura, busca oferecer mais praticidade aos motoristas, aumentar a transparência na cobrança e combater irregularidades no uso das vagas públicas.A tarifa permanece em R$ 2 para até duas horas de permanência, sem reajuste. O tempo poderá ser renovado até o limite máximo de seis horas.Para utilizar o serviço, o motorista deverá estacionar em uma vaga sinalizada e acessar o aplicativo Jaé. Na plataforma, será preciso selecionar a opção Rio Rotativo, confirmar o endereço identificado pelo GPS, informar a placa do veículo e escolher o período de permanência. O pagamento será feito com créditos na carteira digital do aplicativo, abastecida por Pix ou cartão de crédito.Nesta primeira etapa, o projeto contemplará sete bolsões localizados ao longo das avenidas Borges de Medeiros e Epitácio Pessoa, nas proximidades do Clube Caiçaras, Parque das Taboas, Parque dos Patins, Clube Piraquê e Parque do Cantagalo. Ao todo, serão disponibilizadas 667 vagas, incluindo espaços reservados para motocicletas, idosos e pessoas com deficiência (PCDs). O funcionamento será diário, das 7h às 23h.A prefeitura informou que a implantação ocorrerá à medida que a nova sinalização for instalada nas vias. Durante o período de transição, os motoristas serão orientados sobre o funcionamento do sistema e não serão autuados exclusivamente por descumprimento das novas regras do Rio Rotativo Digital.O decreto também prevê mudanças na atuação dos guardadores de veículos cadastrados. Eles passarão por treinamento e auxiliarão o município na coleta de informações sobre a ocupação das vagas por meio da plataforma tecnológica do sistema. A aplicação de multas, no entanto, continuará sendo responsabilidade exclusiva da autoridade de trânsito.As associações credenciadas serão responsáveis pela indicação dos guardadores habilitados para atuar na plataforma, além de garantir uniforme e telefone celular para o desempenho das atividades.

O decreto também cria a Conta de Arrecadação de Estacionamento Rotativo (CAER), vinculada à Câmara de Compensação Tarifária, responsável por centralizar toda a arrecadação do sistema. Além do custeio da operação, fiscalização e infraestrutura tecnológica, o eventual superávit poderá ser destinado ao financiamento de projetos de mobilidade urbana sustentável.