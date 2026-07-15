Ação da PF contra tráfego de animais silvestres encontrou arara-azul em NiteróiDivulgação/PF
Alguns animais estavam situação de maus-tratos. No local, foram identificados vários animais, como coruja suindara, cacatua galah, galerita, papagaio-verdadeiro, jandaia, marianinha, ring neck, arara-canindé, jabutis e até a arara-azul, que está ameaçada de extinção.
Na operação, que contou com apoio Instituto Estadual do Ambiente (INEA), os agentes também apreenderam documentos suspeitos de fraude, dinheiro e mídias relacionadas a investigação. O alvo da ação já foi investigado por chefiar uma quadrilha interestadual de tráfico de aves raras, que seriam capturados na natureza em diferentes estados do Brasil, incluindo animais ameaçados de extinção.
A PF encaminhou o preso à Delegacia da Polícia Federal em Niterói para o registro a prisão e, posteriormente, será levado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de manter animais silvestres em cativeiro e de maus-tratos.
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