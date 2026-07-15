Fuzil e drogas foram apreendidos na comunidade Faz Quem Quer, em Madureira - Divulgação/PMERJ

Fuzil e drogas foram apreendidos na comunidade Faz Quem Quer, em MadureiraDivulgação/PMERJ

Publicado 15/07/2026 11:32 | Atualizado 15/07/2026 16:10

Rio - A Polícia Militar realizou uma operação nesta quarta-feira (15) nas comunidades do Terço, Congonha e Faz Quem Quer, no Complexo do Cajueiro, em Madureira, na Zona Norte. Até o momento, quatro homens foram presos.



Equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) atuaram na região com apoio do 2º Comando de Policiamento de Área. O objetivo era desarticular e enfraquecer as atividades criminosas locais, além de desobstruir vias públicas bloqueadas por barricadas e reduzir os indicadores de criminalidade.



Segundo a corporação, dois dos detidos estavam armados na Rua Quemaru, na comunidade Faz Quem Quer. Com eles, os agentes apreenderam um fuzil e drogas.

Já com a outra dupla, foram apreendidos uma pistola 9mm, munições, 95 papelotes de cocaína, 430 pedras de crack, 15 trouxinhas de maconha, dinheiro e um celular.

Com auxílio das retroescavadeiras, os agentes retiraram cerca de 22 toneladas de barricadas e desobstruíram sete vias nas comunidades do Cajueiro e Faz Quem Quer

A ocorrência está a cargo da 40ª DP (Honório Gurgel).