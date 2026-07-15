Dois fuzis, uma pistola e três rádios transmissores foram apreendidos na ação - Divulgação/PMERJ

Dois fuzis, uma pistola e três rádios transmissores foram apreendidos na açãoDivulgação/PMERJ

Publicado 15/07/2026 13:49

Rio - Três homens morreram em confronto com policiais militares no bairro Grande Rio, no distrito de Itambi, em Itaboraí, na Região Metropolitana, na madrugada desta quarta-feira (15). Segundo a corporação, agentes receberam denúncias de que criminosos fortemente armados estariam se organizando para praticar roubos de carga na BR-493 (Magé-Manilha).

Na ação, equipes do 35º BPM (Itaboraí) apreenderam dois fuzis, uma pistola e três rádios transmissores. De acordo com o comando da unidade, ao chegarem à Rua Cinquenta, os policiais foram recebidos a tiros pelos bandidos, dando início ao confronto.

Após o fim da troca de tiros, os três homens foram encontrados feridos e encaminhados para a UPA de Manilha, mas não resistiram aos ferimentos.

A ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).

"A ação reforça o compromisso da Polícia Militar no combate às organizações criminosas que atuam na prática de roubos de carga e na retirada de armamentos de alto poder ofensivo das mãos de criminosos, contribuindo para a segurança das rodovias e da população fluminense", informou a PM, em nota.