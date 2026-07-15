Dois fuzis, uma pistola e três rádios transmissores foram apreendidos na açãoDivulgação/PMERJ
Três criminosos são mortos em confronto com a PM em Itaboraí
Grupo se preparava para praticar roubos de carga na BR-493
Homem é preso por envolvimento com o tráfico em São João de Meriti
Com suspeito, policiais apreenderam uma grande quantidade de drogas
Casal é indiciado por morte de mulher queimada em cerimônia religiosa
Vítima teve 65% do corpo atingido e faleceu após quase um mês internada
Vídeo mostra CV lançando explosivo com drone em Curicica
Na gravação, é possível ouvir os criminosos comemorando a detonação do artefato em uma via pública
Suspeito de ser um dos principais clonadores de veículos do Rio é preso
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Rio registra queda em roubos e na letalidade violenta em junho
Dados do ISP mostram redução dos principais crimes e alta nas apreensões de armas no primeiro semestre de 2026
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