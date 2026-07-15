Com os suspeitos foram apreendidos um fuzil calibre 5,56 e uma quantidade de entorpecentes - Divulgação PMRJ

Com os suspeitos foram apreendidos um fuzil calibre 5,56 e uma quantidade de entorpecentesDivulgação PMRJ

Publicado 15/07/2026 14:39

Rio - Um suspeito morreu e outro ficou ferido, nesta quarta-feira (15), em um confronto entre policiais militares e criminosos no Recanto das Acácias, localidade do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. As identificações ainda não foram divulgadas.

Segundo a Polícia Militar, agentes faziam um patrulhamento de rotina quando foram atacados por homens armados e revidaram. Cessados os disparos, os militares encontraram dois suspeitos baleados.



Ambos foram socorridos e levados ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). Um deles não resistiu aos ferimentos. O outro permanece internado sob custódia, com quadro de saúde estável.



Com a dupla, foram apreendidos um fuzil calibre 5,56 e drogas que ainda serão contabilizadas. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral