Kayky Alves de Oliveira, vulgo 'Jhony', é apontado como um dos braços direitos de lideranças do CVDivulgação / PCERJ
Kayky foi preso em flagrante pelos crimes de associação para o tráfico e adulteração de sinal identificador de veículos, após ser monitorado por cerca de nove meses. De acordo com as investigações, ele é o responsável por contabilizar as drogas e montar as “escalas de trabalho” dos traficantes na comunidade.
Com ele, foram apreendidos uma moto clonada e um caderno com as anotações sobre drogas e outros traficantes. Ao ser abordado pelos agentes, tentou fugir, mas foi alcançado.
Segundo as apurações, “Jhony” é braço direito de Edgar Alves Andrade, vulgo “Doca da Penha” ou “Urso”, um dos principais líderes do CV. No momento da prisão, inclusive, ele estava com uma camiseta da “Tropa do Urso”.
O criminoso teria ganhado cada vez mais espaço na facção após participar ativamente dos ataques a comunidades da Zona Oeste, coordenados por Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, vulgo "BMW", atualmente à frente da Comunidade Gardênia Azul.
Nas redes sociais, Kayky ostentava os armamentos da facção e dirigia carros de luxo roubados. Em meio às fotos pessoais e ao lado da companheira, ele publicava diversas imagens portando armas de fogo de grosso calibre. Em um dos posts, inclusive, o criminosos escreveu que a namorada não precisaria se preocupar com traição, mas sim com a Polícia Civil batendo em sua porta às 6h, como aconteceu na operação desta quarta-feira.
Contra “Johny” também foram cumpridos dois mandados de prisão pelos crimes de homicídio qualificado e roubo majorado. O segundo é referente a um roubo de um automóvel de luxo, em Jacarepaguá, em dezembro do ano passado.
Na ocasião, ele e mais três pessoas foram extremamente agressivos ao roubar o carro e outros pertences do motorista, usando armas de fogo. A vítima reconheceu o criminoso depois de ver fotos compartilhadas por, onde aparecia dirigindo o veículo.
O outro mandado se refere a um duplo homicídio em maio de 2025. Kayky e outro comparsa executaram dois homens dentro de um carro no Recreio dos Bandeirantes. O crime foi cometido a mando do traficante "BMW", que desconfiou que as vítimas estavam desviando dinheiro da facção.
A ação, da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) contou com o apoio de agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) e Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP).
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