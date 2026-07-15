Kayky Alves de Oliveira, vulgo 'Jhony', é apontado como um dos braços direitos de lideranças do CV - Divulgação / PCERJ

Kayky Alves de Oliveira, vulgo 'Jhony', é apontado como um dos braços direitos de lideranças do CVDivulgação / PCERJ

Publicado 15/07/2026 12:44