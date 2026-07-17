Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) atuam na Gardênia AzulReginaldo Pimenta

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Fred Vidal
Rio - A Polícia Militar reforçou o patrulhamento na região da Gardênia Azul, na Zona Sudoeste do Rio, na manhã desta sexta-feira (17). A intensificação do policiamento acontece um dia após criminosos incendiarem barricadas e obstruírem vias na comunidade.
Em nota, a corporação informou que equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) seguem atuando na região, mas não houve registro de tiroteio nas últimas horas.
Na quinta-feira, os bandidos colocaram fogo em pneus e sequestraram três ônibus para obstruir vias na Gardênia Azul, incluindo a Avenida Ayrton Senna. De acordo com a PM, a represália aconteceu após a apreensão de um adolescente e a prisão de uma mulher por tráfico de drogas.
Confrontos na região

A região de Jacarepaguá tem sido palco de intensos confrontos entre criminosos. Nas últimas semanas, tiroteios assustaram moradores na Cidade de Deus, onde as polícias Civil e Militar realizaram a Operação Contenção, na terça-feira (14), para cumprir mais de 40 mandados de busca e apreensão. A violência ainda abrange áreas como Rio das Pedras, Curicica e Muzema.
Na Gardênia Azul, os moradores têm sofrido com a expansão territorial do Comando Vermelho. Em maio, a PM chegou a anunciar uma ocupação por tempo indeterminado na comunidade, historicamente controlada por milicianos, para combater os rotineiros confrontos entre bandidos.
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Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) atuam na Gardênia Azul
Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) atuam na Gardênia Azul
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