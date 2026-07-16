Renato Machado - Reprodução / Instagram

Renato Machado Reprodução / Instagram

Publicado 16/07/2026 11:55





Leilane Neubarth, que dividiu a bancada do telejornal com Renato durante anos, lamentou a perda do amigo e recordou os planos que os dois tinham feito para um novo encontro. "Meu querido parceiro, você partiu antes que pudéssemos nos encontrar naquele almoço que tínhamos combinado. Mas tenho forte na memória todos os nossos almoços e todos os dias que convivemos", declarou.



A jornalista também destacou a participação de Renato na reformulação do "Bom Dia Brasil" e os aprendizados que levou da parceria profissional. "Especialmente nossa grande aventura no @bomdiabrasil. Implantar um jornal tão novo e tão ousado só seria mesmo possível com uma pessoa como você ! Sua cultura, sua elegância e tudo que você me ensinou estarão para sempre comigo. Obrigada por tudo!!!!", concluiu.



Renata Capucci relembrou os momentos em que dividiu a bancada com Machado e revelou o apelido carinhoso que recebeu do jornalista nos bastidores da TV Globo. "Xefia querido, acordei com essa notícia triste que parecia fake news. Mas não era, você havia partido mesmo. Foi um grande privilégio pra mim dividir a bancada de um telejornal por tantas vezes com você. Quantos ensinamentos! Mas o Renato que me chamava de Xará nos bastidores era ainda mais incrível", escreveu.



Capucci também recordou encontros com o colega em Londres e citou a paixão dele pelos vinhos. "Vou lembrar de você assim, sorrindo, feliz, acompanhado dos seus vinhos especiais, dando aula sobre todos os assuntos como nos nossos encontros em Londres. Obrigada por ter sido essa pessoa tão generosa, gentil e carinhosa comigo. Te guardo pra sempre no coração. Vai com Deus, Xefia!!!", completou.



Ana Maria Braga publicou uma mensagem de despedida e ressaltou a importância do jornalista para a televisão brasileira. "Hoje, o nosso bom dia para o Brasil fica mais triste. Renato Machado nos deixa, mas seu legado para o jornalismo, as histórias que contou e a forma serena e elegante com que levou a informação aos brasileiros permanecerão para sempre na nossa memória. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Que descanse em paz", disse. Rio - A morte de Renato Machado, aos 83 anos, nesta quinta-feira (16) , provocou comoção entre jornalistas, apresentadores e amigos do ex-âncora do "Bom Dia Brasil". Ele estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.Leilane Neubarth, que dividiu a bancada do telejornal com Renato durante anos, lamentou a perda do amigo e recordou os planos que os dois tinham feito para um novo encontro. "Meu querido parceiro, você partiu antes que pudéssemos nos encontrar naquele almoço que tínhamos combinado. Mas tenho forte na memória todos os nossos almoços e todos os dias que convivemos", declarou.A jornalista também destacou a participação de Renato na reformulação do "Bom Dia Brasil" e os aprendizados que levou da parceria profissional. "Especialmente nossa grande aventura no @bomdiabrasil. Implantar um jornal tão novo e tão ousado só seria mesmo possível com uma pessoa como você ! Sua cultura, sua elegância e tudo que você me ensinou estarão para sempre comigo. Obrigada por tudo!!!!", concluiu.Renata Capucci relembrou os momentos em que dividiu a bancada com Machado e revelou o apelido carinhoso que recebeu do jornalista nos bastidores da TV Globo. "Xefia querido, acordei com essa notícia triste que parecia fake news. Mas não era, você havia partido mesmo. Foi um grande privilégio pra mim dividir a bancada de um telejornal por tantas vezes com você. Quantos ensinamentos! Mas o Renato que me chamava de Xará nos bastidores era ainda mais incrível", escreveu.Capucci também recordou encontros com o colega em Londres e citou a paixão dele pelos vinhos. "Vou lembrar de você assim, sorrindo, feliz, acompanhado dos seus vinhos especiais, dando aula sobre todos os assuntos como nos nossos encontros em Londres. Obrigada por ter sido essa pessoa tão generosa, gentil e carinhosa comigo. Te guardo pra sempre no coração. Vai com Deus, Xefia!!!", completou.Ana Maria Braga publicou uma mensagem de despedida e ressaltou a importância do jornalista para a televisão brasileira. "Hoje, o nosso bom dia para o Brasil fica mais triste. Renato Machado nos deixa, mas seu legado para o jornalismo, as histórias que contou e a forma serena e elegante com que levou a informação aos brasileiros permanecerão para sempre na nossa memória. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Que descanse em paz", disse.

Renata Vasconcellos também lamentou a morte do jornalista durante o "Mais Você". A âncora do "Jornal Nacional", que dividiu com Renato Machado a bancada do "Bom Dia Brasil", participou da atração para falar sobre a cobertura da Copa do Mundo diretamente de Nova York, nos Estados Unidos, e encerrou sua participação com uma homenagem ao antigo parceiro. "E uma homenagem: termino aqui com o meu pesar, mas com meu coração aquecido, mas com meu coração aquecido pelas lembranças lindas que tenho do meu amigo e companheiro Renato Machado", disse.



O jornalista Edney Silvestre também prestou homenagem e destacou a cultura, a elegância e os interesses pessoais do amigo. "Adeus, Renato Machado, mestre nos desafios do bom jornalismo, amante da música de Richard Wagner, indicador de bons vinhos e senhor absoluto da elegância de bons papos que a gente torcia para não terminarem nunca", escreveu.



William Bonner publicou uma foto de Renato e recuperou, nos stories do Instagram, um vídeo gravado em 2015 nos bastidores da TV Globo. Na publicação, o apresentador colocou apenas a data "28/02/2015". Nas imagens, Bonner pergunta ao colega qual foi a cobertura mais marcante de sua carreira.

Trajetória no jornalismo

Renato Machado nasceu em 21 de março de 1943, no Rio de Janeiro. Formado em Direito pela PUC-Rio, chegou a ser aprovado no concurso do Itamaraty, mas desistiu da carreira diplomática para seguir na comunicação. Entrou na TV Globo em 1982, a convite de Armando Nogueira, e se destacou pela experiência em temas internacionais e pela fluência em inglês e francês.



Entre 1983 e 1988, atuou como correspondente em Londres e cobriu acontecimentos como o desastre nuclear de Chernobyl, atentados em Paris, a Guerra das Malvinas e os 40 anos do Dia D. Em 1996, assumiu a bancada e a função de editor-chefe do "Bom Dia Brasil", onde permaneceu por 15 anos e ajudou a consolidar um formato mais conversado para o telejornal.



Renato voltou a Londres em 2011 como correspondente internacional e, anos depois, passou a produzir reportagens especiais para o "Globo Repórter". Também colaborou com jornais, revistas e a CBN. Apaixonado por escrita, música, gastronomia e vinhos, deixou a TV Globo em novembro de 2021, após quase quatro décadas de carreira na emissora.