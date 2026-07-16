Mell Muzzillo compartilha fotos românticas com Marcello Melo Jr. - Reprodução Instagram

Mell Muzzillo compartilha fotos românticas com Marcello Melo Jr.Reprodução Instagram

Publicado 16/07/2026 20:42 | Atualizado 16/07/2026 20:43

fotogaleria

A publicação rapidamente recebeu mensagens de carinho dos seguidores, que elogiaram a sintonia entre os dois.Em junho, Mell e Marcello comentaram, em entrevista ao gshow, a diferença de 17 anos entre eles. A atriz tem 21 anos, enquanto o ator está com 38. Questionado sobre as críticas relacionadas à idade, Marcello respondeu em tom de brincadeira: "As pessoas falam e a gente faz amor".Apesar do bom humor, o casal afirmou que a diferença de idade nunca representou um obstáculo para o relacionamento e destacou que a parceria, o diálogo e o respeito são os pilares da relação.