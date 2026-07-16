Mell Muzzillo compartilha fotos românticas com Marcello Melo Jr.Reprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Mell Muzzillo abriu um álbum de momentos ao lado de Marcello Melo Jr. nesta quinta-feira (16). Nas redes sociais, a atriz compartilhou fotos do casal durante um passeio de stand up paddle, incluindo registros de abraços e um beijo.
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Mell Muzzillo compartilha fotos românticas com Marcello Melo Jr. - Reprodução Instagram
Mell Muzzillo compartilha fotos românticas com Marcello Melo Jr. - Reprodução Instagram


A publicação rapidamente recebeu mensagens de carinho dos seguidores, que elogiaram a sintonia entre os dois.

Em junho, Mell e Marcello comentaram, em entrevista ao gshow, a diferença de 17 anos entre eles. A atriz tem 21 anos, enquanto o ator está com 38. Questionado sobre as críticas relacionadas à idade, Marcello respondeu em tom de brincadeira: "As pessoas falam e a gente faz amor".

Apesar do bom humor, o casal afirmou que a diferença de idade nunca representou um obstáculo para o relacionamento e destacou que a parceria, o diálogo e o respeito são os pilares da relação.