Luísa Sonza mostra bastidores de novo clipe - Reprodução Instagram

Luísa Sonza mostra bastidores de novo clipeReprodução Instagram

Publicado 16/07/2026 17:37 | Atualizado 16/07/2026 17:42

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Nas imagens, a artista aparece usando um biquíni azul em um cenário à beira-mar, acompanhada pelos bailarinos que participam da produção. Na legenda, ela apenas anunciou a data e o horário da estreia.A publicação rapidamente reuniu elogios dos seguidores. "Um absurdo de beleza nesse carrossel", escreveu uma internauta. "Diva que fala, né?", comentou outra. "O verdadeiro significado de tanto faz", brincou uma terceira."Tropical Paradise" integra o álbum Brutal Paraíso, lançado por Luísa neste ano. A música mistura trechos em português e inglês.Nos últimos dias, a cantora também compartilhou registros da viagem que faz pela Sardenha, na Itália, ao lado do namorado, o cirurgião plástico português Luis Ribeirinho.