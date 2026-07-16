Lana Del Rey divulgou novos projetos para 2026 - Reprodução/Instagram

Lana Del Rey divulgou novos projetos para 2026Reprodução/Instagram

Publicado 16/07/2026 12:04 | Atualizado 16/07/2026 12:37

Rio – A cantora Lana Del Rey, de 41 anos, anunciou que lançará dois novos álbuns de estúdio. A novidade foi divulgada por ela em publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira (15). A artista, entretanto, não revelou quando os fãs vão poder conferir as produções.



Em postagem, ela contou que "Stove", título do novo álbum, estaria "lindo e preservado exatamente como foi idealizado".

A artista, então, revelou que durante o processo de criação deste trabalho, um novo projeto surgiu. "A paciência foi a chave e, entre as músicas, surgiram novos pensamentos sobre velhos amigos e novos sonhos; da dúvida se a árvore que eu estava plantando cresceria, nasceram novos brotos — e assim cresceu uma nova roseira sob o salgueiro... Um álbum complementar de grande porte, reunido com a ajuda de tantas pessoas que consegui encontrar para me ajudarem a organizar meus pensamentos sobre o quanto as coisas estavam mudando", disse.



Ela agradeceu pela espera dos fãs, e explicou que precisa ainda de pelo menos um mês para terminar a montagem. "Preciso de um mês para finalizar a montagem e, então, enviar meus dois álbuns para a prensagem em vinil. Obrigada por esperarem. Sem dúvida, são dois dos meus trabalhos mais belos, enraizados no que eu imaginava que seria fruto de crescimento e alegria, mas pontuados por uma coletânea secundária de canções que brotaram da dúvida, da esperança e da compreensão de que novos começos significam, de fato, recomeçar do zero. Quando a vida decide levar você por outro rio, a escolha não é realmente sua, e é uma aventura à parte”, disse.

A artista já havia divulgado que estava trabalhando em um novo projeto para 2025. Ele teria sido, então, adiado para o início de 2026. Entretanto, ele não chegou a ser lançado oficialmente.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa

