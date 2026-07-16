Bruna Marquezine e o personal trainer Chico Salgado - Reprodução do Instagram

Bruna Marquezine e o personal trainer Chico SalgadoReprodução do Instagram

Publicado 16/07/2026 08:50

Rio - Bruna Marquezine, de 30 anos, fez a trilha da Pedra da Gávea, na Zona Sul do Rio, acompanhada do personal trainer Chico Salgado, nesta quarta-feira (15). A atriz, que vive um romance com o cantor Shawn Mendes, brincou com a dificuldade do treino ao ar livre e elogiou a vista do local.

"Bom, ela queria um treino diferente. Ela falou: 'Chico, eu quero queimar mil calorias, quero estar em contato com a natureza'", disse Chico na publicação feita no Instagram Stories. "Eu queria uma trilha simples. Mas eu aprendi a minha lição hoje: não se pede indicação de trilha para o seu personal", declarou Bruna, aos risos.

"Está no lugar mais lindo do mundo", comentou Chico. "Não acredito que eu nunca tinha feito isso. Olha isso. Coisa mais linda", reagiu a atriz. "Simplesmente ela subiu na Pedra da Gávea, uma hora e meia. O bicho pegou. Hoje ela ganhou grau na faixa. Hoje ela evoluiu", elogiou o personal. "Muito feliz, muito grata, obrigada. Nossa cidade não tem nada igual", destacou a artista.

TREINO DIFERENTE! Chico Salgado contou que Bruna Marquezine pediu um treino em contato com a natureza, e a solução foi uma trilha até a Pedra da Gávea. pic.twitter.com/MAgOulwjNM — Bruna Marquezine Access (@BrunaAccess) July 15, 2026

Em outra publicação, Chico deu mais detalhes do treino ao ar livre. "Eu e a Bruna, a gente subiu nada mais nada menos do que a Pedra da Gávea, uma das trilhas mais exigentes do Rio de Janeiro. Quem mora aqui sabe o que eu estou falando. Isso não aconteceu por que a gente vem treinando para fazer essa trilha, aconteceu porque a Bruna construiu um corpo forte, resistente, condicionado."