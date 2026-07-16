Ex-participante do 'MasterChef' é flagrado vendendo doces em semáforo - Reprodução redes sociais/Divulgação

Ex-participante do 'MasterChef' é flagrado vendendo doces em semáforoReprodução redes sociais/Divulgação

Publicado 16/07/2026 19:00

Rio - Estefano Zaquini, que participou da primeira temporada do " MasterChef Brasil" , usou as redes sociais para esclarecer a repercussão após ser visto vendendo doces em um semáforo de Santo André, no ABC Paulista.

As imagens circularam nos últimos dias e chamaram a atenção de internautas. Diante dos comentários, o cozinheiro explicou, em entrevista ao programa "A Tarde é Sua", que a venda faz parte de um novo momento profissional e ajuda a complementar a renda enquanto mantém os trabalhos com bufês e eventos.

"Estamos trabalhando com esse serviço informal agora. Também seguimos com os bufês e com os clientes que ainda confiam no nosso trabalho. Temos compromissos para honrar e essa foi a maneira que encontramos de conseguir uma renda extra", afirmou.

Estefano contou ainda que vender nas ruas não é novidade em sua trajetória. Segundo ele, desde criança ajudava a avó a comercializar salgados em portas de comércio e nos semáforos.

"Eu trabalho com vendas desde os 8 anos. Não vejo isso como um serviço indigno. É um recomeço e não é fácil", declarou.