Carolina Dieckmann - Reprodução / Instagram

Carolina DieckmannReprodução / Instagram

Publicado 16/07/2026 14:50

Rio - Carolina Dieckmmann voltou às redes sociais nesta quinta-feira (16) para falar sobre racismo, um dia depois de declarar apoio à Argentina na Copa do Mundo. A atriz, de 47 anos, compartilhou uma mensagem que defende que o preconceito não deve ser relacionado a uma nacionalidade específica e cobrou um posicionamento de Lionel Messi e da seleção argentina.

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Nos Stories do Instagram, Carolina repostou um texto que critica a associação entre casos de racismo e a torcida pelo país sul-americano."Torcer contra a Argentina faz parte do jogo. Vincular racismo à Argentina é ignorar que o racista não respeita fronteiras ou torcidas", dizia a publicação.A mensagem também destacou que o enfrentamento ao preconceito começa nas relações cotidianas e nas atitudes dentro do próprio convívio social."Quer lutar contra o racismo? Começa mostrando para o coleguinha ao lado, para o vizinho, para os familiares que o racismo deles é inaceitável. Só não usa camisa azul e branca", completou o texto compartilhado.Ao repercutir o conteúdo, Carolina afirmou que espera uma manifestação pública dos jogadores argentinos sobre o assunto."... E, no mais, torço para que o Messi e sua seleção se posicionem. Racismo é crime", escreveu.Na quarta-feira (15), Carolina comemorou a vitória da Argentina sobre a Inglaterra, resultado que garantiu à equipe uma vaga na final da Copa do Mundo. Após o término da partida, a atriz publicou uma provocação direcionada aos ingleses."Bye bye, Inglaterra... Aqui na América do Sul, nós temos Lionel Messi", declarou.Carolina também comentou um vídeo de Giovanna Ewbank, que apareceu em apoio à Inglaterra ao som de "Wonderwall", música que marcou a campanha da seleção inglesa no torneio."Eu tô zero assim... Tô com Messi e não abro. Pra mim, primeiro a América do Sul, depois a África... O resto, que vença o melhor!!!", escreveu.