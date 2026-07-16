Carolina DieckmannReprodução / Instagram
Nos Stories do Instagram, Carolina repostou um texto que critica a associação entre casos de racismo e a torcida pelo país sul-americano.
"Torcer contra a Argentina faz parte do jogo. Vincular racismo à Argentina é ignorar que o racista não respeita fronteiras ou torcidas", dizia a publicação.
A mensagem também destacou que o enfrentamento ao preconceito começa nas relações cotidianas e nas atitudes dentro do próprio convívio social.
"Quer lutar contra o racismo? Começa mostrando para o coleguinha ao lado, para o vizinho, para os familiares que o racismo deles é inaceitável. Só não usa camisa azul e branca", completou o texto compartilhado.
Ao repercutir o conteúdo, Carolina afirmou que espera uma manifestação pública dos jogadores argentinos sobre o assunto.
"... E, no mais, torço para que o Messi e sua seleção se posicionem. Racismo é crime", escreveu.
Torcida pela Argentina
Na quarta-feira (15), Carolina comemorou a vitória da Argentina sobre a Inglaterra, resultado que garantiu à equipe uma vaga na final da Copa do Mundo. Após o término da partida, a atriz publicou uma provocação direcionada aos ingleses.
"Bye bye, Inglaterra... Aqui na América do Sul, nós temos Lionel Messi", declarou.
Carolina também comentou um vídeo de Giovanna Ewbank, que apareceu em apoio à Inglaterra ao som de "Wonderwall", música que marcou a campanha da seleção inglesa no torneio.
"Eu tô zero assim... Tô com Messi e não abro. Pra mim, primeiro a América do Sul, depois a África... O resto, que vença o melhor!!!", escreveu.
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