Nicole Bahls compartilha fotos de passeio de barco durante férias na ItáliaReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Nicole Bahls segue aproveitando o verão europeu e voltou a dividir com os seguidores momentos da viagem pela Itália. Nesta quinta-feira (16), a influenciadora publicou uma sequência de fotos feitas durante um passeio de barco pela Sardenha. 
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Nicole Bahls compartilha fotos de passeio de barco durante férias na Itália - Reprodução Instagram
Nicole Bahls compartilha fotos de passeio de barco durante férias na Itália - Reprodução Instagram
Nicole Bahls compartilha fotos de passeio de barco durante férias na Itália - Reprodução Instagram
Nicole Bahls compartilha fotos de passeio de barco durante férias na Itália - Reprodução Instagram


Nos registros, Nicole aparece renovando o bronzeado, tomando uma ducha a bordo da embarcação e contemplando a paisagem do litoral italiano. Para o passeio, ela escolheu um biquíni azul estampado.

Ao compartilhar as imagens, a influenciadora fez uma reflexão sobre a fase que está vivendo. "Dia de sol, mar e a certeza de que vale a pena acreditar nos próprios sonhos", escreveu.