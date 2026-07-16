Nicole Bahls compartilha fotos de passeio de barco durante férias na Itália - Reprodução Instagram

Nicole Bahls compartilha fotos de passeio de barco durante férias na ItáliaReprodução Instagram

Publicado 16/07/2026 21:41 | Atualizado 16/07/2026 21:45

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Nos registros, Nicole aparece renovando o bronzeado, tomando uma ducha a bordo da embarcação e contemplando a paisagem do litoral italiano. Para o passeio, ela escolheu um biquíni azul estampado.Ao compartilhar as imagens, a influenciadora fez uma reflexão sobre a fase que está vivendo. "Dia de sol, mar e a certeza de que vale a pena acreditar nos próprios sonhos", escreveu.