Nicole Bahls compartilha fotos de passeio de barco durante férias na ItáliaReprodução Instagram
Nos registros, Nicole aparece renovando o bronzeado, tomando uma ducha a bordo da embarcação e contemplando a paisagem do litoral italiano. Para o passeio, ela escolheu um biquíni azul estampado.
Ao compartilhar as imagens, a influenciadora fez uma reflexão sobre a fase que está vivendo. "Dia de sol, mar e a certeza de que vale a pena acreditar nos próprios sonhos", escreveu.
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