Lewis Hamilton publica fotos românticas com Kim Kardashian nas redes - Reprodução Instagram

Lewis Hamilton publica fotos românticas com Kim Kardashian nas redesReprodução Instagram

Publicado 16/07/2026 18:22

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Além de aparecer em clima de romance com Kim, Hamilton também publicou registros ao lado de Saint, Chicago e Psalm, filhos da empresária com o rapper Kanye West. North West, a primogênita do antigo casal, não participou dos cliques.Nas imagens, o piloto e Kim surgem caminhando juntos, de mãos dadas, curtindo um passeio de barco e até se divertindo em uma sessão de surfe. Em um dos vídeos, os dois aparecem pulando na água."Abrace aqueles que você ama", escreveu Hamilton na legenda da publicação.As fotos repercutiram rapidamente entre os seguidores, que comemoraram a nova aparição do casal nas redes sociais. Os rumores de um romance entre os dois começaram em fevereiro deste ano, quando foram vistos chegando ao mesmo hotel durante uma viagem pela Europa.