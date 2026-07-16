Marina Ruy Barbosa em dia de sol na Itália - Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa em dia de sol na ItáliaReprodução/Instagram

Publicado 16/07/2026 13:41

Rio – A atriz Marina Ruy Barbosa, de 31 anos, aproveitou o dia ensolarado para colocar a vitamina D em dia. Em clique publicado no Instagram Stories, nesta quinta-feira (16), a atriz aparece à beira de uma piscina, fazendo topless, usando apenas óculos de sol e a parte inferior do biquíni.

Após postagem, ela mostrou o resultado da exposição ao sol em nova publicação. Marina exibiu pele avermelhada em vídeo e em selfie, nas quais usa um roupão branco, deixando à mostra parte do corpo.

Depois de passagem pela Inglaterra e pela França, a artista está na região da Toscana, na Itália, em época do verão europeu.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa

