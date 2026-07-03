Hamilton dominou os dois treinos de sexta para o GP da Inglatrerra - Divulgação / Fórmula 1

Hamilton dominou os dois treinos de sexta para o GP da InglatrerraDivulgação / Fórmula 1

Publicado 03/07/2026 14:13

Depois de liderar o único treino livre do dia, na manhã desta sexta-feira, o britânico Lewis Hamilton conquistou também a pole para a corrida sprint do GP da Inglaterra, que está programada para este sábado, às 8h (horário de Brasília). Nos instantes finais, ele fez uma volta sensacional e desbancou o italiano Kimi Antonelli por apenas 11 milésimos. No terceiro posto, Max Verstappen fechou o Top 3 com a sua Red Bull. Bortoleto larga na 12ª posição.



A conquista do posto nobre fez a festa da torcida que lotou as arquibancadas do circuito de Silverstone. Charles Leclerc terminou em quarto seguido de George Russell, Lando Norris, Oscar Piastri em sétimo. Fechando os dez primeiros colocados aparecem Isack Hadjar, Liam Lawson e Arvid Lindberg em décimo.



Mais rápido no único treino livre realizado na manhã desta sexta-feira para a corrida do final de semana, o ferrarista Lewis Hamilton pisou fundo, andou na casa de 1min29s, mas logo foi superado por Isack Hadjar, da Red Bull, que passou a ser o mais veloz.



Com o carro mais ajustado, porém, a escuderia italiana logo se recuperou, desbancou o rival francês ocupou os dois primeiros postos com o heptacampeão na frente, seguido pelo seu companheiro de equipe, o monegasco Charles Leclerc. Gabriel Bortoleto chegou a estar entre os dez primeiros, mas não sustentou o ritmo, terminou em 12º e ficou de fora do SQ3.



A surpresa ficou por conta de Lando Norris, que terminou em 10º lugar no SQ2 e por pouco não conseguiu passar para a etapa final a fim de brigar pelas dez primeiras posições do grid. Bortoleto terminou em 12º e não conseguiu ir para o SQ3.



Na volta a pista, Hamilton continuou em um ritmo mais forte, mas teve em sua cola a Mercedes do italiano Kimi Antonelli com o segundo melhor tempo deixando Leclerc no terceiro posto.



Os pilotos voltam à pista de Silverstone na manhã deste sábado, às 8h (horário de Brasília) para a disputa da corrida sprint. Mais tarde, às 12h, eles retornam a fim de definir o grid para o GP da Inglaterra. A prova principal acontece às 11h de domingo.



O grid para a corrida sprint do GP da Inglaterra



1º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min28s376



2º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min28s387



3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min28s697



4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min28s703



5º - George Russell (ING/Mercedes), 1min28s733



6º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min28s740



7º - Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min28s772



8º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min28s835



9º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min28s927



10º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min29s367



11 º- Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min29s482



12 º- Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min29s679



13º - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min29s707



14º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min29s983



15º - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min30s197



16º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min30s650



17º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min31s083



18º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min31s714



19º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min31s776



20º - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min32s020



21º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min32s910



22º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min32s988