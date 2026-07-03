Depois de liderar o único treino livre do dia, na manhã desta sexta-feira, o britânico Lewis Hamilton conquistou também a pole para a corrida sprint do GP da Inglaterra, que está programada para este sábado, às 8h (horário de Brasília). Nos instantes finais, ele fez uma volta sensacional e desbancou o italiano Kimi Antonelli por apenas 11 milésimos. No terceiro posto, Max Verstappen fechou o Top 3 com a sua Red Bull. Bortoleto larga na 12ª posição.
A conquista do posto nobre fez a festa da torcida que lotou as arquibancadas do circuito de Silverstone. Charles Leclerc terminou em quarto seguido de George Russell, Lando Norris, Oscar Piastri em sétimo. Fechando os dez primeiros colocados aparecem Isack Hadjar, Liam Lawson e Arvid Lindberg em décimo.
Mais rápido no único treino livre realizado na manhã desta sexta-feira para a corrida do final de semana, o ferrarista Lewis Hamilton pisou fundo, andou na casa de 1min29s, mas logo foi superado por Isack Hadjar, da Red Bull, que passou a ser o mais veloz.
Com o carro mais ajustado, porém, a escuderia italiana logo se recuperou, desbancou o rival francês ocupou os dois primeiros postos com o heptacampeão na frente, seguido pelo seu companheiro de equipe, o monegasco Charles Leclerc. Gabriel Bortoleto chegou a estar entre os dez primeiros, mas não sustentou o ritmo, terminou em 12º e ficou de fora do SQ3.
A surpresa ficou por conta de Lando Norris, que terminou em 10º lugar no SQ2 e por pouco não conseguiu passar para a etapa final a fim de brigar pelas dez primeiras posições do grid. Bortoleto terminou em 12º e não conseguiu ir para o SQ3.
Na volta a pista, Hamilton continuou em um ritmo mais forte, mas teve em sua cola a Mercedes do italiano Kimi Antonelli com o segundo melhor tempo deixando Leclerc no terceiro posto.
Os pilotos voltam à pista de Silverstone na manhã deste sábado, às 8h (horário de Brasília) para a disputa da corrida sprint. Mais tarde, às 12h, eles retornam a fim de definir o grid para o GP da Inglaterra. A prova principal acontece às 11h de domingo.
O grid para a corrida sprint do GP da Inglaterra
1º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min28s376
2º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min28s387