Duda Machado compartilhou últimas fotos com o pai, Renato Machado - Reprodução / Instagram

Duda Machado compartilhou últimas fotos com o pai, Renato MachadoReprodução / Instagram

Publicado 16/07/2026 12:50 | Atualizado 16/07/2026 12:56

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Na ocasião, Duda celebrou os dois meses de Serena, sua filha e neta de Renato. Mônica Morel, mulher do jornalista, e Viviane Morel também participaram do encontro."Serena fez dois meses de vida e comemoramos em terras cariocas, ao lado de uma gente que a ama muito. Que emoção ter vovó Mônica e vovô Renato construindo junto conosco. Sem falar na tia do melhor colo, Viviane Morel, e em toda ajuda durante esses dias inesquecíveis de tão desafiadores. Serena é pura força. Te amamos, família! Merci pour tout!", escreveu Duda na legenda da publicação, feita em 1º de dezembro de 2025.Aos 40 anos, Duda ficou conhecida do público ao integrar o elenco de "Malhação" em 2007. Na temporada, ela dividiu a trama com Thaila Ayala e Fiorella Mattheis, além de atores como Rômulo Arantes Neto, Bruno Udovic e Ricardo Tozzi.A produção também marcou a estreia na televisão de nomes como Klebber Toledo, Marcos Pitombo e Giovanna Ewbank. Renato Machado morreu na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio. A causa da morte não foi divulgada.