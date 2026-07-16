Duda Machado compartilhou últimas fotos com o pai, Renato MachadoReprodução / Instagram
Na ocasião, Duda celebrou os dois meses de Serena, sua filha e neta de Renato. Mônica Morel, mulher do jornalista, e Viviane Morel também participaram do encontro.
"Serena fez dois meses de vida e comemoramos em terras cariocas, ao lado de uma gente que a ama muito. Que emoção ter vovó Mônica e vovô Renato construindo junto conosco. Sem falar na tia do melhor colo, Viviane Morel, e em toda ajuda durante esses dias inesquecíveis de tão desafiadores. Serena é pura força. Te amamos, família! Merci pour tout!", escreveu Duda na legenda da publicação, feita em 1º de dezembro de 2025.
Aos 40 anos, Duda ficou conhecida do público ao integrar o elenco de "Malhação" em 2007. Na temporada, ela dividiu a trama com Thaila Ayala e Fiorella Mattheis, além de atores como Rômulo Arantes Neto, Bruno Udovic e Ricardo Tozzi.
A produção também marcou a estreia na televisão de nomes como Klebber Toledo, Marcos Pitombo e Giovanna Ewbank. Renato Machado morreu na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio. A causa da morte não foi divulgada.
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