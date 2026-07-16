Neymar e Bruna Biancardi voltam ao Brasil após eliminação na Copa - Reprodução / Instagram

Neymar e Bruna Biancardi voltam ao Brasil após eliminação na CopaReprodução / Instagram

Publicado 16/07/2026 10:03

Rio - Neymar e Bruna Biancardi deixaram os Estados Unidos nesta quinta-feira (16) e iniciaram o retorno ao Brasil após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A influenciadora publicou uma foto ao lado do jogador dentro do jatinho particular da família. As filhas do casal, Mavie e Mel, também aparecem no registro da viagem de volta para casa.

No Instagram, Bruna se despediu do país e celebrou o período que passou ao lado da família. "Hora de voltar pra casa após dias maravilhosos por aqui! Que Deus nos acompanhe!", escreveu.

Neymar, Bruna e as filhas ficaram pouco mais de um mês nos Estados Unidos para acompanhar a participação do Brasil no torneio. A viagem, no entanto, terminou antes do previsto com a derrota da equipe nas oitavas de final.

Durante a estadia, a família também aproveitou os dias livres para visitar os parques da Disney World. O casal compartilhou nas redes sociais fotos e vídeos dos passeios com as crianças.

De volta ao país, Neymar deve se reapresentar ao Santos para retomar a preparação para a sequência do Campeonato Brasileiro.