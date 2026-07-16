Bianca Andrade celebra 5 anos do filho com festa surpresa de Pokémon - Reprodução / Instagram

Bianca Andrade celebra 5 anos do filho com festa surpresa de PokémonReprodução / Instagram

Publicado 16/07/2026 13:47 | Atualizado 16/07/2026 13:47

Rio - Bianca Andrade preparou uma festa surpresa para celebrar os 5 anos do filho, Cris, fruto de seu antigo relacionamento com Fred Bruno. A influenciadora compartilhou registros da comemoração nas redes sociais nesta quarta-feira (15).

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A decoração teve como tema o universo Pokémon, uma das paixões do menino. O espaço recebeu elementos inspirados nos personagens da franquia, além de bolo e itens personalizados para o aniversariante."Surpresa pro Gudugo do jeitinho Pokémon que ele gosta", escreveu Bianca ao mostrar detalhes da celebração.A ex-BBB também publicou um vídeo com momentos dos primeiros cinco anos de vida do filho. Na legenda, ela falou sobre as mudanças que viveu desde o nascimento de Cris e destacou o impacto da maternidade em sua trajetória."Hoje a mamain também faz aniversário pq depois que você chegou eu renasci", declarou.Bianca ainda deixou uma mensagem para o menino e afirmou que pretende apoiá-lo durante seu crescimento. "Eu prometo te cuidar, te encorajar e te amar em todas as fases da sua vida", completou.