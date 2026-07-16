Bianca Andrade celebra 5 anos do filho com festa surpresa de PokémonReprodução / Instagram
A decoração teve como tema o universo Pokémon, uma das paixões do menino. O espaço recebeu elementos inspirados nos personagens da franquia, além de bolo e itens personalizados para o aniversariante.
"Surpresa pro Gudugo do jeitinho Pokémon que ele gosta", escreveu Bianca ao mostrar detalhes da celebração.
A ex-BBB também publicou um vídeo com momentos dos primeiros cinco anos de vida do filho. Na legenda, ela falou sobre as mudanças que viveu desde o nascimento de Cris e destacou o impacto da maternidade em sua trajetória.
"Hoje a mamain também faz aniversário pq depois que você chegou eu renasci", declarou.
Bianca ainda deixou uma mensagem para o menino e afirmou que pretende apoiá-lo durante seu crescimento. "Eu prometo te cuidar, te encorajar e te amar em todas as fases da sua vida", completou.
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