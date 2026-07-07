Xuxa durante entrevista ao Fantástico - Reprodução de vídeo

Xuxa durante entrevista ao FantásticoReprodução de vídeo

Publicado 07/07/2026 23:00

Rio - Os fãs de Xuxa já podem se preparar para garantir lugar na turnê "O Último Voo da Nave". A cantora divulgou os valores dos ingressos para a estreia da série de shows, marcada para 25 de julho, no Nubank Parque, em São Paulo.

Os preços variam de R$ 97,50, valor da meia-entrada para a Cadeira Superior, até R$ 1,5 mil nos setores VIP Pit A e VIP Pit B, os mais exclusivos da apresentação. Na Pista, os ingressos partem de R$ 147, enquanto a Cadeira Inferior tem entradas a partir de R$ 182,50. O valor do ingressos das apresentações nas outras cidades ainda não foram divulgados.

A nova turnê marcará a despedida de Xuxa da icônica nave que fez parte do "Xou da Xuxa", um dos maiores símbolos de sua trajetória na televisão. Depois da estreia em São Paulo, a artista ainda passará por Curitiba, em 26 de setembro, Belo Horizonte, em 14 de novembro, e encerrará a turnê no Rio de Janeiro, em 20 de dezembro, com apresentação no Maracanã. A direção artística do projeto é assinada por Kley Tarcitano, que já trabalhou em produções com Jennifer Lopez e Shakira.