Vinicius Jr assumiu reconciliação com Virginia Fonseca Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Após especulações, Vinicius Jr. confirmou a reconciliação com Virginia Fonseca. Neste domingo (19), o jogador deixou um comentário apaixonado em uma publicação da influenciadora com registros das férias na Sardenha, na Itália.
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Vinicius Jr deixou comentário em publicação nas redes de Virginia - Reprodução/Instagram
Virginia apareceu sentada no colo de Vini Jr durante passeio de iate na Itália - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca compartilhou série de fotos de viagem para Itália - Reprodução/Instagram
Vinicius Jr assumiu reconciliação com Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram
"Te amo", escreveu ele.
Nas últimas semanas, Virginia Fonseca chamou atenção ao compartilhar vídeo em que uma mão masculina aparece segurando um par de calçados. Internautas apontaram que se tratava de Vinicius Júnior. Ela também publicou no status do WhatsApp um clique sentada no colo do atleta.
A influenciadora assumiu o romance com o camisa 7 da seleção brasileira em outubro de 2025. Em maio, Virginia anunciou o fim do relacionamento. 