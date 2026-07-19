Vinicius Jr assumiu reconciliação com Virginia Fonseca Reprodução/Instagram
Vini Jr se declara para Virginia Fonseca e confirma reconciliação
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