Vinicius Jr assumiu reconciliação com Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Vinicius Jr assumiu reconciliação com Virginia Fonseca Reprodução/Instagram

Publicado 19/07/2026 11:52 | Atualizado 20/07/2026 17:55

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"Te amo", escreveu ele.

A influenciadora assumiu o romance com o camisa 7 da seleção brasileira em outubro de 2025. Em maio, Virginia anunciou o fim do relacionamento.