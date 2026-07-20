Chanan Safir Colman é o namorado da cantora Jessie J - Reprodução/Instagram

Chanan Safir Colman é o namorado da cantora Jessie J Reprodução/Instagram

Publicado 20/07/2026 12:02 | Atualizado 20/07/2026 12:05

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"Chanan e eu decidimos encerrar nosso relacionamento amoroso há algum tempo. Foi uma situação triste e difícil, mas estamos focados em lidar com essa mudança de forma privada e positiva, para proporcionar um ambiente saudável e feliz de coparentalidade para o nosso filho e para nós mesmos", escreveu.A artista explicou que decidiu falar sobre o término para evitar rumores ou versões incorretas sobre o relacionamento. "Infelizmente, estar na vida pública faz com que essa seja a maneira mais fácil de contar a verdade antes que rumores circulem ou uma narrativa falsa seja criada", afirmou.Jessie também destacou que mantém uma relação próxima com Chanan e que os dois pretendem preservar a amizade por causa do filho. "Nós sempre vamos continuar apoiando um ao outro com amor, respeito e carinho como amigos e, mais importante, como pai e mãe do Sky. Então, se vocês nos virem juntos como família ou postando um sobre o outro nas redes sociais de vez em quando, é exatamente isso que estamos fazendo".Ao concluir a publicação, a cantora reforçou que o bem-estar do menino permanece como prioridade. "Estamos criando e amando o Sky juntos, apoiados por uma amizade positiva", declarou.Jessie manteve o relacionamento longe da exposição pública até o nascimento de Sky, em maio de 2023. Naquele ano, ela confirmou a identidade do pai da criança ao publicar uma homenagem pelo Dia dos Pais.