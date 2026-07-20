Sabrina Sato com a família visitando o pai, OmarReprodução / Instagram
A família assistiu à final da Copa do Mundo, que terminou com o título da seleção da Espanha. Além de Sabrina e Omar, a imagem mostrou Kika Sato, mãe da apresentadora, e Nicolas Prattes, marido da artista "Assistimos e torcemos muito. Tudo já deu certo. Deus está com a gente”, escreveu a apresentadora na legenda.
Nos últimos dias, Sabrina revelou que Omar precisou de atendimento médico, situação que causou preocupação entre os parentes. Ela não informou o motivo da internação atual, mas afirmou que ele apresentou melhora após passar por exames.
“Meu pai precisou ir para o hospital e a gente levou um susto. Graças a Deus, ele está bem, já foi atendido, está fazendo os exames e melhorando. Eu vim agora à noite para casa, mais tranquila porque minha mãe e meus irmãos ficaram lá com ele”, contou.
Sabrina também destacou a união da família durante o momento delicado. “Nessas horas eu penso na sorte que tenho de ter uma família tão unida. A gente vai se revezando, cuidando um do outro, e isso faz toda a diferença”.
Pai de Sabrina Sato enfrentou câncer
Em outubro do ano passado, Sabrina revelou que Omar havia descoberto um câncer e passou por duas cirurgias. Na época, a apresentadora falou sobre o tratamento do pai e o apoio que recebeu no ambiente profissional.
“Ele descobriu um câncer, foi internado, e estamos passando por um tratamento muito grande. E recebi acolhimento de uma forma que nunca tinha recebido no meu trabalho. Por essas pessoas“, declarou a artista na ocasião.
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