Sabrina Sato com a família visitando o pai, Omar - Reprodução / Instagram

Sabrina Sato com a família visitando o pai, OmarReprodução / Instagram

Publicado 20/07/2026 09:52

LEIA MAIS:Nos últimos dias, Sabrina revelou que Omar precisou de atendimento médico, situação que causou preocupação entre os parentes. Ela não informou o motivo da internação atual, mas afirmou que ele apresentou melhora após passar por exames.“Meu pai precisou ir para o hospital e a gente levou um susto. Graças a Deus, ele está bem, já foi atendido, está fazendo os exames e melhorando. Eu vim agora à noite para casa, mais tranquila porque minha mãe e meus irmãos ficaram lá com ele”, contou.Sabrina também destacou a união da família durante o momento delicado. “Nessas horas eu penso na sorte que tenho de ter uma família tão unida. A gente vai se revezando, cuidando um do outro, e isso faz toda a diferença”.Em outubro do ano passado, Sabrina revelou que Omar havia descoberto um câncer e passou por duas cirurgias. Na época, a apresentadora falou sobre o tratamento do pai e o apoio que recebeu no ambiente profissional.“Ele descobriu um câncer, foi internado, e estamos passando por um tratamento muito grande. E recebi acolhimento de uma forma que nunca tinha recebido no meu trabalho. Por essas pessoas“, declarou a artista na ocasião.