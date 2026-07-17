Pai de Sabrina Sato recebeu alta após passar por cirurgia Reprodução/Instagram
A artista começou a publicação ao comentar a repercussão do anúncio de seu novo programa no canal GNT. "Hoje eu acordei comemorando uma notícia linda: o 'Dog House Brasil'. Recebi tanto carinho de vocês e da imprensa que fiquei emocionada. A gente já começa a gravar na primeira semana de agosto, e eu já tô muito feliz por esse acolhimento", escreveu.
Omar Rahal foi diagnosticado com câncer de pâncreas em 2025. Em agosto daquele ano, ele foi internado às pressas no Hospital Israelita Albert Einstein e passou por uma cirurgia de emergência. Após quase um mês no hospital, recebeu alta.
Grávida do primeiro filho com o marido, Nicolas Prattes, Sabrina contou que buscou conforto ao chegar em casa. "Agora estou aqui deitadinha, fazendo carinho na minha barriga, conversando com o meu bebê, rezando e agradecendo. Agradecendo, porque, às vezes, um único dia lembra a gente do que realmente importa".
Ao fim do relato, ela agradeceu as mensagens e a preocupação dos admiradores. "Obrigada por todo o carinho de vocês, pela torcida e pelas mensagens para o meu pai. Agora vou dormir cheia de fé e ainda mais grata", concluiu.
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