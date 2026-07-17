Pai de Sabrina Sato recebeu alta após passar por cirurgia Reprodução/Instagram

Mais artigos de Letícia Montrezor
Letícia Montrezor
Rio - Sabrina Sato, de 45 anos, compartilhou com os seguidores, na noite desta quinta-feira (16), um relato sobre os acontecimentos que marcaram seu dia. A apresentadora celebrou uma nova fase profissional, mas também revelou que enfrentou um susto com a saúde do pai, Omar Rahal, de 77 anos.
fotogaleria
Pai de Sabrina Sato posou com familiares antes de cirurgia - Reprodução/Instagram
Pai de Sabrina Sato segue internado após cirurgia de grande porte - Reprodução/Instagram
Omar Rahal, pai de Sabrina Sato, passou por cirurgia - Reprodução/Instagram

A artista começou a publicação ao comentar a repercussão do anúncio de seu novo programa no canal GNT. "Hoje eu acordei comemorando uma notícia linda: o 'Dog House Brasil'. Recebi tanto carinho de vocês e da imprensa que fiquei emocionada. A gente já começa a gravar na primeira semana de agosto, e eu já tô muito feliz por esse acolhimento", escreveu.
LEIA MAIS: Sabrina Sato vai comandar novo programa do GNT
LEIA MAIS: Sabrina Sato relembra diagnóstico de TDAH e destaca apoio da família
Segundo Sabrina, o clima de comemoração mudou após uma emergência familiar. "Meu pai precisou ir para o hospital e a gente levou um susto. Graças a Deus, ele está bem, já foi atendido, está fazendo os exames e melhorando", revelou.

Omar Rahal foi diagnosticado com câncer de pâncreas em 2025. Em agosto daquele ano, ele foi internado às pressas no Hospital Israelita Albert Einstein e passou por uma cirurgia de emergência. Após quase um mês no hospital, recebeu alta.
No início deste ano, o pai da apresentadora precisou enfrentar uma nova cirurgia de emergência. O procedimento ocorreu bem e, desde o começo do tratamento, Sabrina costuma atualizar o público sobre o estado de saúde dele.

Grávida do primeiro filho com o marido, Nicolas Prattes, Sabrina contou que buscou conforto ao chegar em casa. "Agora estou aqui deitadinha, fazendo carinho na minha barriga, conversando com o meu bebê, rezando e agradecendo. Agradecendo, porque, às vezes, um único dia lembra a gente do que realmente importa".

Ao fim do relato, ela agradeceu as mensagens e a preocupação dos admiradores. "Obrigada por todo o carinho de vocês, pela torcida e pelas mensagens para o meu pai. Agora vou dormir cheia de fé e ainda mais grata", concluiu.