Pai de Sabrina Sato recebeu alta após passar por cirurgia - Reprodução/Instagram

Pai de Sabrina Sato recebeu alta após passar por cirurgia Reprodução/Instagram

Publicado 17/07/2026 11:52 | Atualizado 17/07/2026 12:00

Rio - Sabrina Sato, de 45 anos, compartilhou com os seguidores, na noite desta quinta-feira (16), um relato sobre os acontecimentos que marcaram seu dia. A apresentadora celebrou uma nova fase profissional, mas também revelou que enfrentou um susto com a saúde do pai, Omar Rahal, de 77 anos.

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A artista começou a publicação ao comentar a repercussão do anúncio de seu novo programa no canal GNT. "Hoje eu acordei comemorando uma notícia linda: o 'Dog House Brasil'. Recebi tanto carinho de vocês e da imprensa que fiquei emocionada. A gente já começa a gravar na primeira semana de agosto, e eu já tô muito feliz por esse acolhimento", escreveu. A artista começou a publicação ao comentar a repercussão do anúncio de seu novo programa no canal GNT. "Hoje eu acordei comemorando uma notícia linda: o 'Dog House Brasil'. Recebi tanto carinho de vocês e da imprensa que fiquei emocionada. A gente já começa a gravar na primeira semana de agosto, e eu já tô muito feliz por esse acolhimento", escreveu.

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Omar Rahal foi diagnosticado com câncer de pâncreas em 2025. Em agosto daquele ano, ele foi internado às pressas no Hospital Israelita Albert Einstein e passou por uma cirurgia de emergência.

Segundo Sabrina, o clima de comemoração mudou após uma emergência familiar. "Meu pai precisou ir para o hospital e a gente levou um susto. Graças a Deus, ele está bem, já foi atendido, está fazendo os exames e melhorando", revelou.Omar Rahal foi diagnosticado com câncer de pâncreas em 2025. Em agosto daquele ano, ele foi internado às pressas no Hospital Israelita Albert Einstein e passou por uma cirurgia de emergência. Após quase um mês no hospital, recebeu alta.