Ex-BBB Tia Milena revelou que voltou a falar com Samira, sua ex-aliada no 'Big Brother Brasil' Reprodução / Youtube
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FAMOSOS: Tia Milena revela que decidiu ouvir o lado de Samira e que as duas voltaram a se falar. pic.twitter.com/TplDJglMPV— FOFOQUEI (@fofoquei) July 17, 2026
Questionada por Tata Estaniecki se as duas já estavam se falando novamente, Milena confirmou. "Tomei a iniciativa e falei: 'Cara, quer me explicar o que aconteceu lá dentro, o que rolou?'".
De acordo com a ex-BBB, o primeiro contato aconteceu pela vontade de conhecer Lindolfo, cachorro de estimação de Samira. Depois de pedir o número da influenciadora a um amigo em comum, Milena enviou uma mensagem convidando-se para conhecer o animal, e a conversa acabou evoluindo para o acerto entre as duas.
Ao relembrar os conflitos no confinamento, Milena disse que, ao rever as imagens do programa, percebeu que Samira não a havia atacado diretamente. "Ela não me fez mal. Falou mal? Falou, mas lá no início, quando a gente não era próxima. O que me feriu foi ela ter machucado os meus amigos, e eu tomei as dores deles."
A influenciadora afirmou que já espera receber críticas pela reaproximação. "Não esperem ver foto da gente juntas. Se a gente voltar a ter uma amizade, vai ser uma coisa off e nossa. O que as pessoas não sabem, as pessoas não estragam."
Milena também explicou que tem dificuldade para criar vínculos. "Eu fiz poucas amizades lá dentro. Tenho dificuldade em fazer amizade. Então, as que eu faço, eu tenho que mantê-las."
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa