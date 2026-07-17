Ex-BBB Tia Milena revelou que voltou a falar com Samira, sua ex-aliada no 'Big Brother Brasil' - Reprodução / Youtube

Ex-BBB Tia Milena revelou que voltou a falar com Samira, sua ex-aliada no 'Big Brother Brasil' Reprodução / Youtube

Publicado 17/07/2026 11:58 | Atualizado 17/07/2026 13:39

Rio - Tia Milena contou que retomou o contato com Samira, com quem viveu um rompimento durante o "BBB 26". Em participação no "PodDelas", que foi ao ar nesta quinta-feira (16), a ex-BBB contou que decidiu procurar a influenciadora para entender o que aconteceu entre as duas no reality e afirmou que está disposta a dar uma segunda chance à relação.

Segundo Milena, a decepção que sentiu ao deixar o programa foi amenizada quando passou a rever os acontecimentos com mais calma. "Fiquei chateada? Fiquei. Mas o jogo ficou na casa. Inclusive, eu estou super conversando com ela", afirmou.



Questionada por Tata Estaniecki se as duas já estavam se falando novamente, Milena confirmou. "Tomei a iniciativa e falei: 'Cara, quer me explicar o que aconteceu lá dentro, o que rolou?'".

Ela explicou que, embora não pretenda retomar a amizade da mesma forma, acredita que a convivência fora do reality merece uma nova oportunidade. "Quando uma pessoa pisa na bola com você, você volta, mas volta com aquele pé no freio. Mas o jogo ficou na casa. Aqui fora eu decido com quem eu quero falar e com quem eu não quero."



De acordo com a ex-BBB, o primeiro contato aconteceu pela vontade de conhecer Lindolfo, cachorro de estimação de Samira. Depois de pedir o número da influenciadora a um amigo em comum, Milena enviou uma mensagem convidando-se para conhecer o animal, e a conversa acabou evoluindo para o acerto entre as duas.



Ao relembrar os conflitos no confinamento, Milena disse que, ao rever as imagens do programa, percebeu que Samira não a havia atacado diretamente. "Ela não me fez mal. Falou mal? Falou, mas lá no início, quando a gente não era próxima. O que me feriu foi ela ter machucado os meus amigos, e eu tomei as dores deles."



A influenciadora afirmou que já espera receber críticas pela reaproximação. "Não esperem ver foto da gente juntas. Se a gente voltar a ter uma amizade, vai ser uma coisa off e nossa. O que as pessoas não sabem, as pessoas não estragam."



Milena também explicou que tem dificuldade para criar vínculos. "Eu fiz poucas amizades lá dentro. Tenho dificuldade em fazer amizade. Então, as que eu faço, eu tenho que mantê-las."



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa