MC Daniel - Reprodução / Instagram

MC DanielReprodução / Instagram

Publicado 17/07/2026 10:48 | Atualizado 17/07/2026 11:18

Rio - MC Daniel, de 27 anos, compartilhou nas redes sociais o resultado da harmonização facial que realizou. O funkeiro publicou uma montagem com fotos de antes e depois da intervenção e celebrou a mudança.



"Milagres acontecem, não desista", escreveu o cantor.

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O registro também apareceu no perfil do médico responsável pelos cuidados estéticos. Segundo o profissional, o resultado exigiu confiança, paciência e uma série de mudanças na rotina e na aparência do artista."Ele seguiu cada passo que eu pedi, cabelo, barba, sobrancelha, preenchimento, toxina botulínica, laser, bioestimulador, academia, entre outros", afirmou Igor Alves.A transformação rendeu elogios e brincadeiras entre os seguidores. "Outro CPF", comentou uma pessoa. "É outra pessoa", declarou outra. Alguns usuários também fizeram piadas sobre uma possível dificuldade do cantor com sistemas de reconhecimento facial. "Quero ver baixar o e-Título", escreveu um perfil. "Face ID não reconhece mais", brincou outro.