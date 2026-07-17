MC DanielReprodução / Instagram
"Milagres acontecem, não desista", escreveu o cantor.
O registro também apareceu no perfil do médico responsável pelos cuidados estéticos. Segundo o profissional, o resultado exigiu confiança, paciência e uma série de mudanças na rotina e na aparência do artista.
"Ele seguiu cada passo que eu pedi, cabelo, barba, sobrancelha, preenchimento, toxina botulínica, laser, bioestimulador, academia, entre outros", afirmou Igor Alves.
A transformação rendeu elogios e brincadeiras entre os seguidores. "Outro CPF", comentou uma pessoa. "É outra pessoa", declarou outra. Alguns usuários também fizeram piadas sobre uma possível dificuldade do cantor com sistemas de reconhecimento facial. "Quero ver baixar o e-Título", escreveu um perfil. "Face ID não reconhece mais", brincou outro.
No último ano, MC Daniel se envolveu em polêmicas com a ex-mulher, Lorena Maria, de 26 anos. A influenciadora afirmou que registrou um boletim de ocorrência por difamação depois que o cantor negou uma suposta traição e divulgou capturas de tela. Na época, ela alegou que as imagens eram falsas.
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