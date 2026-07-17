Cariúcha - Reprodução/RedeTV!

CariúchaReprodução/RedeTV!

Publicado 17/07/2026 09:10

Rio - Cariúcha está de visual novo! A apresentadora do "Superpop", da RedeTV!, exibiu o resultado da transformação em um vídeo publicado no Instagram, nesta quinta-feira (16), e mencionou o meme "sou toda natural, eu sou bonita para caramba". Ela abandonou os fios loiros e apostou em um tom mais escuro.

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"Mudei o cabelo, mas continuo sendo a mesma: autêntica, poderosa e sem medo de ousar!", escreveu Cariúcha na legenda da publicação.

No vídeo, a artista aproveitou para mandar um recado aos internautas. "Pronto, agora vocês estão satisfeitos? Falando que eu não combino de loira. Que eu não sou negra. Agora eu sou negra para vocês. Está bom? Está ótimo? Estou muito a cara de garota da laje", afirmou.

"Para vocês, linguarudos, que falam: 'Ah, Cariúcha negando as raízes, loira'. Pronto, satisfeitos? Visual novo, esse aqui é meu natural, tá gente? Sem mega, sem nada. Sem lace, sem nada. Esse é o meu cabelo natural. Agora eu acho que eu satisfiz vocês. Voltei a ser negra. Agora eu sou muito negra", completou ela, em tom de ironia.

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