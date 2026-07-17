CariúchaReprodução/RedeTV!
Ver essa foto no Instagram
Agora você pode ler esta notícia off-line
CariúchaReprodução/RedeTV!
Ver essa foto no Instagram
Cariúcha faz transformação radical no visual; veja
'Sem medo de ousar', disse a apresentadora do 'Superpop'
MC Poze do Rodo nega reconciliação com Isabelly Pereira
Funkeiro desabafou sobre o caso e fez um pedido aos fãs
Ex-BBB Jordana nega fraude em concurso por cotas raciais
Advogada afirma que se identificava como parda em 2016 e diz que não obteve vantagem indevida
Péricles e Thiaguinho prestigiam monólogo de Regina Casé
Cantores assistiram ao espetáculo 'Viva! Vida!', em São Paulo, nesta quinta-feira (16)
Paolla Oliveira revela bastidores de cena desafiadora em filme de terror
Atriz mostrou registros das gravações de 'Herança de Narcisa' e contou que dispensou dublê em uma sequência intensa
Nicole Bahls renova o bronze em passeio de barco na Itália
Influenciadora publicou novos registros na Sardenha e refletiu sobre a realização de sonhos