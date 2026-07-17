MC Poze do Rodo e Isabelly Pereira se manifestam sobre rumores de romance - Reprodução do Instagram

MC Poze do Rodo e Isabelly Pereira se manifestam sobre rumores de romanceReprodução do Instagram

Publicado 17/07/2026 08:15

Rio - MC Poze do Rodo se manifestou, nesta quinta-feira (16), sobre os rumores de uma possível reconciliação com Isabelly Pereira. Em um vídeo publicado no Instagram, o funkeiro esclareceu que os dois são apenas amigos e se aproximaram novamente por causa da filha, Jade, de 2 anos.

"Eu e ela temos uma filha juntos. Mas nós não namoramos, não somos casados, não nos envolvemos, não ficamos. Nós só temos uma certa amizade pelo bem da nossa filha e do nosso convívio. Vocês têm que virar a página. Hoje em dia nós somos amigos. Ela vive a vida dela, eu vivo a minha", afirmou o artista.

Ele ainda reclamou dos boatos, já que está se envolvendo com outra pessoa. "Eu estou um pouco enrolado por aí. Então não tem como eu estar com outra pessoa e botar a cara para falar de alguém. Isso me atrapalha e também a pessoa que está comigo."

Por fim, Poze fez um pedido: "Para com essas frescurinhas, vamos cada um cuidar da sua vidinha. Aqui nós somos só amigos mesmo. Fora isso, nada acontece. Para de me perturbar, por favor! O bagulho aqui é só amizade mesmo. Nada mais que isso". Na mesma rede social, Isabelly reforçou que ela e o funkeiro não são um casal. "Somos amigos. Vocês vão nos ver juntos, mas não significa que temos algo além da amizade".