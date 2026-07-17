Luan Pereira e Victória MirandaClayton Felizardo / Brazil News
Após a separação, Luan e Victória voltaram a se seguir nas redes sociais. O comentário do cantor logo recebeu respostas dos fãs. "Ué, já buscou o balde?", questionou uma internauta. "Deu saudade? Se decide", escreveu outra.
"Logo voltam, aí ele fala eu te amo de novo", especulou uma seguidora. "Quando é assim já até voltou e não anunciou", comentou outra pessoa.
Victória falou sobre o término no dia 2 de julho e afirmou que a decisão partiu do cantor. Segundo a influenciadora, ela não esperava pelo fim da relação. "As coisas não aconteceram como eu esperava", confessou. "Dormi ouvindo ele dizer que me amava muito e acordei com ele decidido a terminar. Segundo as palavras dele, o coração já não ardia mais por mim. Resumindo: 'A ânsia de ter e o tédio de possuir'", afirmou.
Depois da separação, Victória decidiu deixar Londrina e se preparar para morar sozinha em Goiânia, Goiás. As fotos comentadas por Luan mostram registros de uma passagem da influenciadora por São Paulo, onde realizou trabalhos publicitários.
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