Luan Pereira e Victória Miranda - Clayton Felizardo / Brazil News

Luan Pereira e Victória MirandaClayton Felizardo / Brazil News

Publicado 17/07/2026 09:52 | Atualizado 17/07/2026 09:55

Rio - Luan Pereira movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (16) após comentar uma publicação da ex-noiva, Victória Miranda. O sertanejo deixou um emoji de rosto apaixonado em uma sequência de fotos da influenciadora, e a interação chamou a atenção dos internautas.

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Os dois anunciaram o fim do noivado no início de julho, após 11 meses de relacionamento. Eles ficaram noivos em dezembro de 2025, durante um pedido de casamento intimista, e já dividiam a mesma casa em Londrina, no Paraná.

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