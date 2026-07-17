Luan Pereira e Victória MirandaClayton Felizardo / Brazil News

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Letícia Montrezor
Rio - Luan Pereira movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (16) após comentar uma publicação da ex-noiva, Victória Miranda. O sertanejo deixou um emoji de rosto apaixonado em uma sequência de fotos da influenciadora, e a interação chamou a atenção dos internautas.
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Victória Miranda e Luan Pereira - Reprodução/Instagram
Luan Pereira e Victória Miranda - Reprodução/Instagram
Luan Pereira e a namorada Victória - Reprodução / Instagram
Luan Pereira está namorando a influenciadora Victória Miranda - Reprodução/Instagram
Luan Pereira e Victória Miranda - Clayton Felizardo / Brazil News
Os dois anunciaram o fim do noivado no início de julho, após 11 meses de relacionamento. Eles ficaram noivos em dezembro de 2025, durante um pedido de casamento intimista, e já dividiam a mesma casa em Londrina, no Paraná.
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Após a separação, Luan e Victória voltaram a se seguir nas redes sociais. O comentário do cantor logo recebeu respostas dos fãs. "Ué, já buscou o balde?", questionou uma internauta. "Deu saudade? Se decide", escreveu outra.

"Logo voltam, aí ele fala eu te amo de novo", especulou uma seguidora. "Quando é assim já até voltou e não anunciou", comentou outra pessoa.

Victória falou sobre o término no dia 2 de julho e afirmou que a decisão partiu do cantor. Segundo a influenciadora, ela não esperava pelo fim da relação. "As coisas não aconteceram como eu esperava", confessou. "Dormi ouvindo ele dizer que me amava muito e acordei com ele decidido a terminar. Segundo as palavras dele, o coração já não ardia mais por mim. Resumindo: 'A ânsia de ter e o tédio de possuir'", afirmou.

Depois da separação, Victória decidiu deixar Londrina e se preparar para morar sozinha em Goiânia, Goiás. As fotos comentadas por Luan mostram registros de uma passagem da influenciadora por São Paulo, onde realizou trabalhos publicitários.