MC Paiva confirmou fim do namoro com Soso Careca - Reprodução / Instagram

MC Paiva confirmou fim do namoro com Soso CarecaReprodução / Instagram

Publicado 17/07/2026 10:20 | Atualizado 17/07/2026 10:50

Rio - MC Paiva confirmou, nesta quarta-feira (16), o fim do relacionamento com Soso Careca. Depois da repercussão envolvendo a reconciliação da influenciadora com Malévola, o cantor usou os stories do Instagram para oficializar o término e fez questão de negar que a separação tenha sido motivada por traição ou falta de respeito.

fotogaleria

"Família, só peço que Deus abençoe a vida da Sophia, mas já que veio à tona, eu e ela já não somos um casal. Desejo tudo de bom pra ela. Ela foi uma menina muito boa na minha vida, mas infelizmente chegamos ao nosso fim", escreveu.



As publicações vieram horas antes de Soso Careca afirmar que havia sido bloqueada por MC Paiva após participar de uma live (transmissão ao vivo) com Malévola, influenciadora com quem protagonizou uma troca de acusações nos últimos meses.



Segundo Soso, o cantor ficou magoado ao vê-la fazendo as pazes com a rival e decidiu colocar um ponto final na relação antes mesmo de ouvir sua versão. "Ele acabou de terminar comigo porque eu fiz uma live com a Malévola me resolvendo com ela. Ele me bloqueou de tudo, apagou as fotos e não me deu tempo de explicar", contou.



Em seguida, MC Paiva voltou aos stories para explicar por que se incomodou com a reconciliação. "Entrei numa briga que não era minha e entraria de novo para defender a mulher que eu amo. Depois de tudo, peguei o celular e vi ela fazendo live com essa pessoa, dando risada. A consideração por mim ficou onde?", questionou. Apesar da decepção, ele disse que não era contra o fim da rivalidade, mas gostaria de ter sido avisado antes.



Na live que motivou o término do casal, Soso Careca e Malévola afirmaram que queriam deixar os conflitos para trás e trocaram elogios. Soso explicou que decidiu procurar a influenciadora para evitar novos mal-entendidos causados por cortes de vídeos nas redes sociais.



A polêmica começou após Malévola acusar um salão de beleza de cobrar valores sem apresentar um orçamento prévio. Soso saiu em defesa do estabelecimento, o que deu início à troca de farpas. MC Paiva entrou na discussão para defender a namorada, enquanto falas do cantor fizeram com que Malévola o acusasse de transfobia. O caso ainda envolveu Jojo Todynho e outros influenciadores.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa