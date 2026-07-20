Cauã Reymond foi interrompido ao divulgar 'Jogada de Risco' no Domingão com HuckReprodução / TV Globo
Cauã Reymond pesando o clima no #Domingão ao falar das bets de forma negativa, e o Luciano Huck cortando ele rapidinho. pic.twitter.com/Maznno2SL3— Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) July 19, 2026
Ao apresentar a trama, Cauã destacou que a produção trata de questões além do futebol. "A gente conta a história de quatro jogadores, a gente fala sobre homossexualidade, a gente fala sobre bet, a gente fala sobre muitos assuntos difíceis e complicados...", iniciou. Antes que ele continuasse, Luciano Huck interrompeu a fala para chamar uma cena da série. "Posso rodar um trechinho?", perguntou o apresentador.
"Ah, por favor", respondeu Cauã.
O momento rapidamente viralizou e dividiu opiniões. Enquanto alguns usuários disseram que Huck cortou o ator justamente quando ele começava a abordar um tema delicado, outros afirmaram que a interrupção fazia parte do ritmo do programa e serviu apenas para introduzir as imagens da produção.
Outros, porém, saíram em defesa do ator. "O Cauã parou de divulgar bets, admitiu que arrependeu e está combatendo isso ao vivo. Se nem quem reconhece o erro e faz diferente ganha espaço, como esperamos que as pessoas mudem?", publicou outro perfil.
Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa