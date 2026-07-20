Cauã Reymond foi interrompido ao divulgar 'Jogada de Risco' no Domingão com Huck - Reprodução / TV Globo

Cauã Reymond foi interrompido ao divulgar 'Jogada de Risco' no Domingão com HuckReprodução / TV Globo

Publicado 20/07/2026 09:23

Rio - Um momento entre Luciano Huck e Cauã Reymond durante o "Domingão com Huck", exibido neste domingo (19), repercutiu nas redes sociais. Ao divulgar a série "Jogada de Risco", o ator começou a falar sobre os temas abordados pela produção, incluindo as apostas esportivas, mas acabou sendo interrompido pelo apresentador antes de concluir o raciocínio. A cena fez internautas apontarem um suposto climão no programa.

Cauã Reymond pesando o clima no #Domingão ao falar das bets de forma negativa, e o Luciano Huck cortando ele rapidinho. pic.twitter.com/Maznno2SL3 — Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) July 19, 2026

Ao apresentar a trama, Cauã destacou que a produção trata de questões além do futebol. "A gente conta a história de quatro jogadores, a gente fala sobre homossexualidade, a gente fala sobre bet, a gente fala sobre muitos assuntos difíceis e complicados...", iniciou. Antes que ele continuasse, Luciano Huck interrompeu a fala para chamar uma cena da série. "Posso rodar um trechinho?", perguntou o apresentador.

"Ah, por favor", respondeu Cauã.



O momento rapidamente viralizou e dividiu opiniões. Enquanto alguns usuários disseram que Huck cortou o ator justamente quando ele começava a abordar um tema delicado, outros afirmaram que a interrupção fazia parte do ritmo do programa e serviu apenas para introduzir as imagens da produção. Ao apresentar a trama, Cauã destacou que a produção trata de questões além do futebol. "A gente conta a história de quatro jogadores, a gente fala sobre homossexualidade, a gente fala sobre bet, a gente fala sobre muitos assuntos difíceis e complicados...", iniciou. Antes que ele continuasse, Luciano Huck interrompeu a fala para chamar uma cena da série. "Posso rodar um trechinho?", perguntou o apresentador."Ah, por favor", respondeu Cauã.O momento rapidamente viralizou e dividiu opiniões. Enquanto alguns usuários disseram que Huck cortou o ator justamente quando ele começava a abordar um tema delicado, outros afirmaram que a interrupção fazia parte do ritmo do programa e serviu apenas para introduzir as imagens da produção.

Alguns internautas lembraram que Cauã já participou de campanhas publicitárias para plataformas de apostas e classificaram a situação como contraditória. "Engraçado que o Cauã Reymond divulgava bet também. Muito hipócrita", escreveu um usuário no X, antigo Twitter.



Outros, porém, saíram em defesa do ator. "O Cauã parou de divulgar bets, admitiu que arrependeu e está combatendo isso ao vivo. Se nem quem reconhece o erro e faz diferente ganha espaço, como esperamos que as pessoas mudem?", publicou outro perfil.

Para além de opiniões sobre o posicionamento do ator, no X, alguns usuários afirmaram que Cauã foi interrompido justamente quando começava a abordar as apostas esportivas. "Cauã Reymond deixou o clima tenso no 'Domingão (com Huck)' ao fazer críticas às bets. Luciano Huck tratou de interrompê-lo rapidamente", escreveu um perfil.

Criada e protagonizada por Cauã Reymond, "Jogada de Risco" acompanha a trajetória de quatro jogadores de futebol e aborda temas como apostas esportivas, homossexualidade e outros desafios enfrentados por atletas dentro e fora dos gramados.



Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa