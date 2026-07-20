Drake perdeu aposta milionária após derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026ReproduÃ§Ã£o / Instagram
Após o resultado da partida, internautas voltaram a comentar a chamada "maldição do Drake", expressão popularizada nas redes para se referir às derrotas de atletas e equipes que recebem apoio público do cantor. Nos comentários da publicação, usuários ironizaram a situação com mensagens como "A maldição de Drake continua viva" e "Obrigado, Drake".
O rapper tem um histórico de apostas esportivas envolvendo grandes eventos e frequentemente compartilha os bilhetes com os seguidores. As publicações costumam ganhar repercussão, especialmente quando o resultado é desfavorável ao time escolhido.
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*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa