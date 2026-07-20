Drake perdeu aposta milionária após derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 - ReproduÃ§Ã£o / Instagram

Drake perdeu aposta milionária após derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026ReproduÃ§Ã£o / Instagram

Publicado 20/07/2026 10:55

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A aposta foi divulgada pelo próprio artista em uma publicação no Instagram dois dias antes da decisão. Caso a Argentina conquistasse o título, Drake receberia um retorno de US$ 5,175 milhões (aproximadamente R$ 26,4 milhões). O palpite foi feito por meio da Stake, plataforma de apostas da qual o cantor é parceiro comercial e embaixador.



Após o resultado da partida, internautas voltaram a comentar a chamada "maldição do Drake", expressão popularizada nas redes para se referir às derrotas de atletas e equipes que recebem apoio público do cantor. Nos comentários da publicação, usuários ironizaram a situação com mensagens como "A maldição de Drake continua viva" e "Obrigado, Drake".



O rapper tem um histórico de apostas esportivas envolvendo grandes eventos e frequentemente compartilha os bilhetes com os seguidores. As publicações costumam ganhar repercussão, especialmente quando o resultado é desfavorável ao time escolhido.