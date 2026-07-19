Espanha faturou o bicampeonato neste domingo (19)William Volcov / Parceiro / Agência O Dia
A "Fúria", como são chamados os espanhóis, já havia conquistado o torneio em 2010, o primeiro da sua história, no auge da chamada "geração de ouro". O time era comandado por Vicente del Bosque e tinha craques como Xavi, Iniesta, Busquets, Sergio Ramos, Piqué e Casillas.
Além disso, a Espanha também entrou para o grupo das seleções bicampeãs mundiais, junto à França (1998 e 2018) e Uruguai (1930 e 1950).
Confira os campeões mundiais do século 21
2006 - Itália
2010 - Espanha
2014 - Alemanha
2018 - França
2022 - Argentina
2026 - Espanha
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