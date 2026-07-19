Madonna surgiu com Ronaldinho Gaúcho e Ronald Fenômeno Reprodução de Vídeo

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Leticia Pessôa
Rio - A final da Copa do Mundo, disputada no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, marcou a estreia do show do intervalo neste domingo (19). Madonna abriu o espetáculo ao som de "Music" e surpreendeu o público ao incluir os ex-jogadores brasileiros Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho em um veículo estilizado.
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BTS foi uma das atrações do intervalo da Copa do Mundo - Reprodução de Vídeo
Shakira cantou hit tema da Copa do Mundo - Reprodução de Vídeo
Justin Bieber em apresentação no intervalo da final - Reprodução de Vídeo
Coldplay reuniu coral de crianças de Nova York - Reprodução de Vídeo
Madonna surgiu com Ronaldinho Gaúcho e Ronald Fenômeno - Reprodução de Vídeo
Em seguida, o grupo sul-coreano BTS entrou no gramado para cantar a música "Dynamite". Justin Bieber apresentou uma versão de voz e violão da faixa "Everything Hallelujah". Logo depois, Shakira e Burna Boy animaram os torcedores com o hit "Dai Dai", tema da competição.
A banda Coldplay reuniu o PS22 Chorus, coral de uma escola pública de Nova York, para o encerramento da apresentação. Chris Martin, vocalista do grupo britânico, foi o responsável pela curadoria do show do intervalo que durou 11 minutos.
Mais cedo, a cerimônia de abertura reuniu nomes como Post Malone, Robbie Williams e Laura Pausini. O ator Tom Cruise fez um discurso antes da entrada dos jogadores em campo. Os hinos nacionais foram interpretados por Jennifer Hudson (EUA) e María Becerra (Argentina).