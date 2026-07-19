Rice em campo pela estreia da Inglaterra na Copa do MundoMaria Lysaker
"Acho que podemos nos orgulhar como grupo. Estamos apenas arrasados por termos perdido naquela semifinal. Estamos cansados de dizer que temos orgulho de chegar às semifinais e às quartas de final. O que realmente queremos é vencer pela Inglaterra. Mas terminar em terceiro lugar neste torneio é uma grande conquista", disse.
LEIA MAIS: Fifa vai reavaliar pausa para hidratação após críticas na Copa
"Estamos muito perto, sinceramente. Falou-se muito sobre este grupo nos últimos anos por causa das eliminações em torneios. Houve eliminações nas semifinais, nas quartas de final e também nas finais. Acho que precisamos continuar. Eu realmente acredito que estamos perto. O futebol é decidido por pequenos detalhes", concluiu.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.