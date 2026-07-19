Rice em campo pela estreia da Inglaterra na Copa do MundoMaria Lysaker

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Gabriel Salotti
O meia Declan Rice, autor de um dos gols da Inglaterra na vitória por 6 a 4 sobre a França na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo, afirmou que a equipe está "cansada" de se orgulhar apenas em chegar longe nos torneios. Apesar disso, o jogador destacou a campanha do time em entrevista à 'BBC'.

"Acho que podemos nos orgulhar como grupo. Estamos apenas arrasados por termos perdido naquela semifinal. Estamos cansados de dizer que temos orgulho de chegar às semifinais e às quartas de final. O que realmente queremos é vencer pela Inglaterra. Mas terminar em terceiro lugar neste torneio é uma grande conquista", disse.

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Ao conquistar a terceira colocação, a Inglaterra fez a sua melhor campanha em Mundiais desde a conquista do único título do país, em 1966.

"Estamos muito perto, sinceramente. Falou-se muito sobre este grupo nos últimos anos por causa das eliminações em torneios. Houve eliminações nas semifinais, nas quartas de final e também nas finais. Acho que precisamos continuar. Eu realmente acredito que estamos perto. O futebol é decidido por pequenos detalhes", concluiu.