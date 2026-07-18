Em um jogo movimentado, a Inglaterra venceu a França por 6 a 4 neste sábado (18), no estádio de Miami, e garantiu o terceiro lugar da Copa do Mundo, a melhor colocação dos britânicos no torneio desde o título de 1966. Saka (3), Declan Rice, Konsa e Jude Bellingham fizeram os gols da equipe de Thomas Tuchel, enquanto Mbappé (2), Barcola e Dembelé marcaram para o time de Didier Deschamps, que se despede da seleção francesa.
Esta foi a partida com a maior quantidade de gols do Mundial 2026. Agora, resta apenas a grande final: Espanha e Argentina se enfrentam neste domingo (19), às 16h (horário de Brasília), no estádio de Nova Jersey, valendo a conquista do tão sonhado troféu.
Ambas as equipes entraram em campo com times mistos, e foi a Inglaterra quem abriu o placar, logo aos dois minutos. Declan Rice pegou a bola após passe errado de Doué, conduziu e chutou da intermediária, sem chances para Maignan. Pouco depois, o britânico Saka recebeu em velocidade, limpou a marcação e chutou para o gol, mas a arbitragem marcou impedimento. Logo depois, aos 17 minutos, Konsa ampliou em cabeçada após escanteio. Enquanto isso, a França tentou chegar com Olise, Cherki e Mbappé, mas as investidas acabavam esbarrando na defesa inglesa.
Após a pausa para hidratação, Mbappé quase empatou ao receber passe de Doué e sair cara a cara, mas o goleiro Dean Henderson defendeu e Guéhi impediu o gol com o peito. O jogo seguiu com uma posse de bola equilibrada. Mas após chances para os dois lados, Saka fez o terceiro aos 36 minutos, após contra-ataque que resultou em uma linha de passe entre o jogador e Rashford, sem chances para a defesa francesa. Antes do intervalo, Saka marcou o quarto, ao receber passe de Eze e finalizar cruzado.
A França voltou do intervalo bem mais ligada, com Upamecano, Dembélé, Digne e Barcola saindo do banco. Logo aos três minutos, Mbappé recebeu de Olise e chutou para diminuir o marcador. Na sequência, o próprio Mbappé deu grande passe para Barcola, que fez o segundo dos franceses. Ainda aos 20 minutos, O camisa 10 francês fez boa jogada com Olise e cravou o terceiro gol, ainda antes da pausa para hidratação.
Depois, a Inglaterra tentou se recuperar, em ótima jogada de Bellingham, que tocou para Watkins chutar, mas a bola carimbou a defesa. Na sequência, em grande jogada coletiva dos franceses, Olise finalizou para fora, com muito perigo. Já aos 39 minutos, Spence recebe dentro da área e sofreu o pênalti ao ser derrubado por Gusto. Saka cobrou e marcou o quinto dos britânicos. Já nos acréscimos, Dembélé fez o quarto dos franceses após receber grande passe de Upamecano e limpar a marcação de Chalobah, e no lance seguinte, Jude Bellingham arrancou do meio campo, dribou Lacroix e fez o sexto.
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