Donald Trump ao lado de Gianni Infantino, presidente da FIFA - Mandel Ngan / AFP

Donald Trump ao lado de Gianni Infantino, presidente da FIFA Mandel Ngan / AFP

Publicado 18/07/2026 15:25

"O Gianni também teve outra ideia. Ele disse que poderíamos fazer Estados Unidos e China da próxima vez. Assim, teriam voos bem curtinhos entre um jogo e outro, sabem? Os jogadores iam adorar", disse em evento, em Nova Jersey, ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

A Copa do Mundo de 2026 foi realizada no México, no Canadá e nos Estados Unidos, tendo o país de Trump como sede principal. O presidente reforçou o desejo de uma nova competição só em seu território.

"Vocês (Fifa) deveriam escolher os Estados Unidos da América novamente. Desta vez, deixaríamos México e Canadá de fora. Mas aí vocês fariam o seguinte: escolheriam os Estados Unidos, mas colocariam outro país como coanfitrião na próxima vez. Isso ajudaria a diminuir um pouco a raiva, a hostilidade e a tensão de todo mundo", concluiu.