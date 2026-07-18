Donald Trump ao lado de Gianni Infantino, presidente da FIFA Mandel Ngan / AFP
Bem-humorado, Trump sugere nova Copa nos EUA em parceira com a China
Presidente norte-americano deseja outra competição em seu país
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Laporte disse, em entrevista, que ficou surpreendido pela arbitragem ter deixado passar incidentes na Copa, 'especialmente com a Argentina'
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