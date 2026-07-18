Está chegando a hora! Espanha e Argentina entram em campo neste domingo (19), às 16h (horário de Brasília), para a disputa do título da Copa do Mundo - Divulgação / Argentina

Está chegando a hora! Espanha e Argentina entram em campo neste domingo (19), às 16h (horário de Brasília), para a disputa do título da Copa do MundoDivulgação / Argentina

Publicado 18/07/2026 12:43

Rio - O treinador da seleção argentina, Lionel Scaloni, desejou que os torcedores disfrutem de Lionel Messi enquanto o craque ainda está em campo . Às vésperas da final da Copa do Mundo contra a Espanha, o comandante afirmou que o país sentirá sua falta, como sentiu de Diego Maradona.

"Eu digo que precisamos desfrutar esse momento. Assim como aconteceu com Diego (Maradona), que sentimos falta tantos anos depois, o Messi está aqui. Precisamos valorizar tudo o que ele faz", afirmou o treinador argentino.

Scaloni voltou a afirmar Lionel Messi é o maior jogador de todos os tempos e ressaltou a importância dele para o grupo da seleção argentina.

"História pura é ele. História, lenda… não existe definição maior do que essa. O maior jogador que o futebol já viu. Chegar a mais uma final como ele chegou, aos 39 anos, é incrível. A história, a lenda é ele, e também todo este grupo de jogadores, que nos proporcionou anos maravilhosos", concluiu.