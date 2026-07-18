Messi busca segundo título da Copa do Mundo - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Messi busca segundo título da Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 18/07/2026 07:00 | Atualizado 18/07/2026 07:24

Rio - Em busca do quarto título da Copa do Mundo, a Argentina conta com um trunfo para os que creem em superstição para derrotar a Espanha. Assim como em 2022, quando venceu a França, Lionel Messi irá encarar uma decisão contra uma seleção de um país em que já morou, durante sua carreira como atleta.

Em 2022, quando conquistou a primeira Copa do Mundo, Messi encarou a França na decisão. Na época, o camisa 10 atuava pelo PSG, clube do país. Depois de um empate por 3 a 3, os argentinos levaram a melhor e conquistaram o tricampeonato mundial na disputa por pênaltis.

Em 2026, o adversário será a Espanha. Lionel Messi viveu seus maiores momentos atuando por um clube quando defendeu o Barcelona. Além disso, a decisão na Copa do Mundo de 2026 também envolve mais um país em que Lionel Messi atuou. A final será nos Estados Unidos, nação do Inter Miami, equipe atual do camisa 10.

O camisa da 10 da seleção argentina, Lionel Messi também disputou a final da Copa do Mundo de 2014. Na ocasião, o adversário foi a Alemanha, no Maracanã. Os sul-americanos acabaram sendo derrotada por 1 a 0, na prorrogação.

A final da Copa do Mundo será neste domingo (19), em Nova Jersey, às 16h (de Brasília). A Argentina vai em busca do quarto título, enquanto a Espanha tentará o bicampeonato.