Messi busca segundo título da Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Em busca de segunda Copa, Messi volta a encarar seleção de país onde morou
Camisa 10 derrotou a França em 2022 e agora deseja título contra a Espanha
Em busca de segunda Copa, Messi volta a encarar seleção de país onde morou
Camisa 10 derrotou a França em 2022 e agora deseja título contra a Espanha
Final da Copa do Mundo terá novo duelo entre América do Sul e Europa
Diante da Espanha, Argentina defende o retrospecto favorável dos sul-americanos em decisões
Messi reage à foto com Lamine Yamal ainda bebê: 'Uma loucura'
Camisa 10 da seleção argentina também exaltou o jogador espanhol
Ronaldinho Gaúcho exalta jogador da seleção espanhola
Ele não poupou elogios ao falar de Rodri
CNDH pede ação da ONU e da Fifa contra racismo na Copa do Mundo
Órgão brasileiro citou os insultos contra Mbappé e outros ataques de ódio
Inglaterra mantém Tuchel nos planos mesmo após queda frustrante na Copa
Treinador alemão só sai se receber proposta
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.