Brasil foi campeão em 2002 em cima da AlemanhaFoto: Antonio Scorza/AFP
Ao longo da história, sul-americanos e europeus já se enfrentaram 11 vezes em decisões de Mundial. O retrospecto favorece à América do Sul, vencedora de oito finais, contra apenas três conquistas do Velho Continente.
Grande responsável por essa vantagem, o Brasil conquistou seus cinco títulos mundiais diante de seleções europeias. A trajetória começou em 1958, contra a Suécia, passou pela Tchecoslováquia em 1962. Depois pela Itália em 1970 e 1994, antes de superar a Alemanha, em 2002, na campanha do pentacampeonato.
A Argentina também construiu sua história de títulos sempre diante de adversários europeus. O primeiro veio em 1978, sobre a Holanda, na prorrogação. O bicampeonato foi conquistado em 1986, frente à Alemanha Ocidental, e o tricampeonato, já em 2022, contra a França, com a vitória nos pênaltis por 4 a 2.
Histórico europeuNa Europa existem cinco seleções que já conquistaram a Copa do Mundo com 12 títulos somados. Porém, se tratando de confrontos diretos com sul-americanos, apenas duas seleções dividem o montante de três títulos.
Líder desse feito dentre as equipes europeias é a Alemanha. A tetracampeã do mundo venceu seleções da América do Sul duas vezes, e por coincidência, a mesma. Eles conquistaram os títulos 1990 e 2014 em cima da Argentina.
Já a seleção francesa derrotou o Brasil por 3 a 0, em 1998. Na ocasião, os Bleus disputavam a Copa do Mundo em casa.
As outras três seleções do Velho Continente que detêm o título, Itália, Inglaterra e Espanha, venceram a competição sobre outros europeus.
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