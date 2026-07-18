Brasil foi campeão em 2002 em cima da Alemanha - Foto: Antonio Scorza/AFP

Brasil foi campeão em 2002 em cima da AlemanhaFoto: Antonio Scorza/AFP

Publicado 18/07/2026 06:00





Ao longo da história, sul-americanos e europeus já se enfrentaram 11 vezes em decisões de Mundial. O retrospecto favorece à América do Sul, vencedora de oito finais, contra apenas três conquistas do Velho Continente.



Grande responsável por essa vantagem, o Brasil conquistou seus cinco títulos mundiais diante de seleções europeias. A trajetória começou em 1958, contra a Suécia, passou pela Tchecoslováquia em 1962. Depois pela Itália em 1970 e 1994, antes de superar a Alemanha, em 2002, na campanha do pentacampeonato. Estados Unidos - Argentina e Espanha decidem a Copa do Mundo neste domingo, às 16h (de Brasília), em um duelo que vai além da disputa pela taça. A final marca mais um capítulo da histórica rivalidade entre América do Sul e Europa, os únicos continentes campeões do torneio.Ao longo da história, sul-americanos e europeus já se enfrentaram 11 vezes em decisões de Mundial. O retrospecto favorece à América do Sul, vencedora de oito finais, contra apenas três conquistas do Velho Continente.Grande responsável por essa vantagem, o Brasil conquistou seus cinco títulos mundiais diante de seleções europeias. A trajetória começou em 1958, contra a Suécia, passou pela Tchecoslováquia em 1962. Depois pela Itália em 1970 e 1994, antes de superar a Alemanha, em 2002, na campanha do pentacampeonato.

O atacante Jairzinho na vitória do Brasil sobre a Itália na Copa de 1970 Reprodução / Fifa



A Argentina também construiu sua história de títulos sempre diante de adversários europeus. O primeiro veio em 1978, sobre a Holanda, na prorrogação. O bicampeonato foi conquistado em 1986, frente à Alemanha Ocidental, e o tricampeonato, já em 2022, contra a França, com a vitória nos pênaltis por 4 a 2. A Argentina também construiu sua história de títulos sempre diante de adversários europeus. O primeiro veio em 1978, sobre a Holanda, na prorrogação. O bicampeonato foi conquistado em 1986, frente à Alemanha Ocidental, e o tricampeonato, já em 2022, contra a França, com a vitória nos pênaltis por 4 a 2.

Único sul-americano campeão do mundo fora desse recorte, o Uruguai jamais enfrentou uma seleção europeia na final. As conquistas vieram sobre os próprios vizinhos: a Argentina, em 1930, e o Brasil, em 1950.

O jogo diante da Amarelinha fazia parte do quadrangular final, mas tinha todo o clima de decisão. Afinal, valia o da Copa do Mundo de 1950, que foi conquistado pelo Uruguai.

Histórico europeu Na Europa existem cinco seleções que já conquistaram a Copa do Mundo com 12 títulos somados. Porém, se tratando de confrontos diretos com sul-americanos, apenas duas seleções dividem o montante de três títulos.



Líder desse feito dentre as equipes europeias é a Alemanha. A tetracampeã do mundo venceu seleções da América do Sul duas vezes, e por coincidência, a mesma. Eles conquistaram os títulos 1990 e 2014 em cima da Argentina.



Já a seleção francesa derrotou o Brasil por 3 a 0, em 1998. Na ocasião, os Bleus disputavam a Copa do Mundo em casa.



As outras três seleções do Velho Continente que detêm o título, Itália, Inglaterra e Espanha, venceram a competição sobre outros europeus.

A Azzurra superou Tchecoslováquia (1934), Hungria (1938), Alemanha Ocidental (1982) e França (2006). Os ingleses levaram a melhor sobre a Alemanha Ocidental (1966). Já a Espanha venceu a Holanda na decisão (2010).

*Reportagem dos estagiários Bernardo Fonseca, João André Pombo, João Vitor Cravo e Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de João Alexandre Borges