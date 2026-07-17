Estados Unidos - Um dos principais jogadores da seleção espanhola, Lamine Yamal foi filmado andando pelas ruas de Nova York às vésperas da final da Copa do Mundo. Na filmagem, o jogador está junto da namorada, Inés García, comprando comida em "food truck" de comida halal, culinária típica da cidade.
Durante o vídeo, um homem fala para Yamal: "Lamine, vamos ganhar do Messi domingo meu mano, qual é". Além disso, muitos internautas demonstraram certa preocupação com o jovem se alimentando com uma comida de rua, sem ao menos saber a procedência dela.
A Espanha enfrenta a Argentina pela final da Copa do Mundo, no domingo (19), às 16h (de Brasília), no Met Life Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Campeã mundial em 2010, a seleção espanhola chega à final pela segunda vez na história e busca o bicampeonato.
O jovem espanhol tem, até o momento, sete partidas e apenas um gol. Mesmo assim, a torcida da Fúria tem muita esperança nele, e acredita que Yamal possa ser um fator decisivo para a vitória.
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Lamine Yamal, accompanied by his girlfriend, Inés García, was spotted getting late-night halal cart food in New York City ahead of Sunday’s FIFA World Cup final. pic.twitter.com/LGOwm6KnMK
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