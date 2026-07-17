Lamine Yamal pedindo comida em carrinho de halal, em Nova York - Reprodução/X @Cleverlydey4u

Lamine Yamal pedindo comida em carrinho de halal, em Nova YorkReprodução/X @Cleverlydey4u

Publicado 17/07/2026 17:39 | Atualizado 17/07/2026 17:42

Estados Unidos - Um dos principais jogadores da seleção espanhola, Lamine Yamal foi filmado andando pelas ruas de Nova York às vésperas da final da Copa do Mundo. Na filmagem, o jogador está junto da namorada, Inés García, comprando comida em "food truck" de comida halal, culinária típica da cidade.

Durante o vídeo, um homem fala para Yamal: "Lamine, vamos ganhar do Messi domingo meu mano, qual é". Além disso, muitos internautas demonstraram certa preocupação com o jovem se alimentando com uma comida de rua, sem ao menos saber a procedência dela.

A Espanha enfrenta a Argentina pela final da Copa do Mundo, no domingo (19), às 16h (de Brasília), no Met Life Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Campeã mundial em 2010, a seleção espanhola chega à final pela segunda vez na história e busca o bicampeonato.

O jovem espanhol tem, até o momento, sete partidas e apenas um gol. Mesmo assim, a torcida da Fúria tem muita esperança nele, e acredita que Yamal possa ser um fator decisivo para a vitória.

VEJA AS IMAGENS

Lamine Yamal, accompanied by his girlfriend, Inés García, was spotted getting late-night halal cart food in New York City ahead of Sunday’s FIFA World Cup final. pic.twitter.com/LGOwm6KnMK — Cleverly (@Cleverlydey4u) July 17, 2026

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Rodrigo Souza