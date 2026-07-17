Irmão de Yamal fazendo biscoitos com a mãe - Reprodução/X @Advogato_og

Irmão de Yamal fazendo biscoitos com a mãeReprodução/X @Advogato_og

Publicado 17/07/2026 16:03

Estados Unidos - Um dos grandes personagens da Copa do Mundo até o momento é o irmão mais novo de Lamine Yamal . Dessa vez, ele apareceu na web junto com sua mãe ensinando a fazer alguns biscoitinhos e viralizou mais uma vez.

Todos os vídeos do pequeno tem viralizado pelo seu jeito desastrado e suas dancinhas inconfundíveis que conquistaram o coração do público. Além disso, suas comemorações efusivas viraram marca registrada nas transmissões dos jogos da seleção espanhola.

O irmão do Yamal kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/iiFLqek6sz — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) July 2, 2026 A final da Copa do Mundo ocorrerá no domingo (19), no duelo entre Espanha e Argentina, às 16h (de Brasília), no Met Life Stadium, em Nova Jersey. Lamine Yamal vai estrear na final da competição, há uma expectativa grande a respeito de sua atuação nessa partida. A final da Copa do Mundo ocorrerá no domingo (19), no duelo entre Espanha e Argentina, às 16h (de Brasília), no Met Life Stadium, em Nova Jersey. Lamine Yamal vai estrear na final da competição, há uma expectativa grande a respeito de sua atuação nessa partida.

Antes da partida final, a mãe de Yamal postou um vídeo dela e do pequeno fazendo uma receita de biscoitos. Veja o vídeo: