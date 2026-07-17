Irmão de Yamal fazendo biscoitos com a mãeReprodução/X @Advogato_og
A final da Copa do Mundo ocorrerá no domingo (19), no duelo entre Espanha e Argentina, às 16h (de Brasília), no Met Life Stadium, em Nova Jersey. Lamine Yamal vai estrear na final da competição, há uma expectativa grande a respeito de sua atuação nessa partida.
O irmão do Yamal kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/iiFLqek6sz— REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) July 2, 2026
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Rodrigo Souza
o irmão do Yamal, gente... não façam essa criança chorar por favor pic.twitter.com/iB545NRty3— advogatito OG® (@advogato_og) July 17, 2026
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