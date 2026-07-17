Gary Neville, Ídolo do Manchester UnitedFoto: AFP

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Marcus Vinicius Balbino
Estados Unidos - Ídolo do futebol inglês, Gary Neville criticou o sistema defensivo da Argentina na Copa do Mundo. Em vídeo publicado pela Sky Sports, o ex-lateral do Manchester United afirmou que a Albiceleste depende de Messi para compensar as falhas da defesa, formada por Lisandro Martínez e Cristian Romero.
"Se eles não tivessem Lionel Messi no ataque... Os dois deveriam abraçá-lo a cada minuto de cada dia. Para ser justo, é ele quem tem que tirá-los do buraco depois de sofrerem dois gols contra o Egito, dois contra Cabo Verde, um contra a Suíça e um contra a Inglaterra", disse Gary Neville.
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Não é a primeira vez que o ex-lateral critica a dupla de zaga argentina. Antes da semifinal contra a Inglaterra, Neville afirmou que era a "pior melhor dupla de zaga do mundo" e que a defesa argentina "entrega pelo menos um gol por jogo".
Após a vitória de virada por 2 a 1 sobre a Inglaterra, Cristian Romero respondeu às declarações do ex-jogador inglês. O zagueiro argentino criticou a postura do comentarista e destacou que a seleção chegou na final pela segunda edição consecutiva.
"A única coisa que espero é que, quando me aposentar, eu não seja tão estúpido quanto o Neville. Não quero criticar nenhum jogador. Você entra em campo para dar o seu melhor e as coisas podem dar certo ou não. Estamos felizes por estarmos em uma final e porque estamos fazendo história", afirmou.
Apesar das críticas, Gary Neville também fez elogios à dupla de zaga argentina. Após Romero rebater as declarações, o inglês recuou e ressaltou a qualidade dos defensores argentinos, sobretudo por suas personalidades dentro de campo.
"Eu também disse que eles eram incríveis. São uma força da natureza, ganham todas as divididas e possuem uma personalidade espetacular", finalizou.
A Argentina enfrentará a Espanha na grande decisão da Copa do Mundo. A final será disputada no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.
*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob a supervisão de Rodrigo Souza