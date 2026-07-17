Gary Neville, Ídolo do Manchester UnitedFoto: AFP
Ídolo inglês volta a criticar a zaga da Argentina e exalta Messi
Gary Neville disse que a defesa argentina sofre gols com frequência e voltou a destacar a importância do camisa 10 na equipe
Ídolo inglês volta a criticar a zaga da Argentina e exalta Messi
Gary Neville disse que a defesa argentina sofre gols com frequência e voltou a destacar a importância do camisa 10 na equipe
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