Argentina e Espanha se enfrentam em final da Copa - Arte/ O Dia

Argentina e Espanha se enfrentam em final da CopaArte/ O Dia

Publicado 17/07/2026 08:00

Rio - Líder e vice-líder do ranking da Fifa, Argentina e Espanha irão se enfrentar neste domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey, em busca de um feito que já conseguiram: o de unificar os títulos de campeão continental e da Copa do Mundo.

A Argentina, na verdade, já defende essa unificação. Em 2021, os sul-americanos levantaram o título da Copa América e encerraram um jejum de 28 anos sem conquistas oficiais. No ano seguinte, foram campeões da Copa do Mundo.

Em 2025, liderados por Lionel Messi, a seleção sul-americana repetiu a dose no continente e agora na final da Copa do Mundo, novamente, desejam confirmar a soberania e conquistar o título pela quarta vez em sua história.

Já a Espanha, em 2008, se sagrou campeã da Eurocopa, encerrando um jejum de 44 anos. Depois anos depois, a equipe de Xavi e Iniesta conquistou o título inédito da Copa do Mundo ao derrotar a Holanda por 1 a 0, na África do Sul. Em 2012, os espanhóis levantaram a Euro de novo, mas viveram uma decepção em 2014, sendo eliminados na primeira fase da Copa do Brasil.

Com uma nova geração, tendo Lamine Yamal como estrela, mesmo com apenas 16 anos, a Espanha faturou a Eurocopa em 2024, se tornando a maior vencedora do torneio. Agora, nos Estados Unidos, os europeus acreditam que podem buscar o bicampeonato mundial.