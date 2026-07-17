Argentina e Espanha se enfrentam em final da CopaArte/ O Dia
Espanha e Argentina buscam unificar títulos pela segunda vez
Finalistas da Copa do Mundo são atuais campeãs continentais
Espanha e Argentina buscam unificar títulos pela segunda vez
Finalistas da Copa do Mundo são atuais campeãs continentais
Saiba como foi o único jogo entre Espanha e Argentina em Copas
Retrospecto geral aponta equilíbrio no confronto entre as seleções
Fifa define arbitragem para a final da Copa do Mundo de 2026
Espanha e Argentina medirão forças pelo título no próximo domingo
Globo alcança 140 milhões de pessoas até as semifinais da Copa
Emissora ainda transmitirá os últimos dois jogos da competição
Colapinto veste camisa de Messi na chegada no GP da Bélgica
Único piloto argentino do grid da Fórmula 1, piloto da Alpine comemorou a classificação para a final da Copa do Mundo
Bellingham corre risco de ser desfalque na disputa pelo terceiro lugar
Meia inglês pode responder por conduta violenta
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.